Dreharbeiten für dritte "jerks"-Staffel haben begonnen

Trotz mauer TV-Quoten haben Maxdome und ProSieben "jerks" bereits im Mai um eine dritte Staffel verlängert, nun haben die Dreharbeiten begonnen. Talpa produziert erneut zehn Folgen, die gibt es im ersten Halbjahr 2019 zu sehen.



12.09.2018 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier 12.09.2018 - 14:43 Uhr

Am heutigen Mittwoch, den 12. September, haben die Dreharbeiten zur dritten "jerks"-Staffel begonnen. Das haben Maxdome und ProSieben nun mitgeteilt. Talpa Germany wird in den kommenden zwei Monaten an Originalschauplätzen in Potsdam drehen, insgesamt entstehen zehn neue Folgen. Christian Ulmen und Fahri Yardim sind auch in den neuen Folgen als Hauptdarsteller zu sehen, Ulmen führt zudem Regie.

Die fertigen Episoden sollen im ersten Halbjahr 2019 gezeigt werden. Wie gehabt soll die neue Staffel zunächst bei Maxdome verfügbar gemacht werden, später zeigt ProSieben die Serie auch im Free-TV. So war man auch bereits bei den Staffeln eins und zwei vorgegangen. Zumindest im TV tat sich "jerks" zuletzt aber sehr schwer, die zweite Staffel kam im Schnitt auf nur 6,8 Prozent Marktanteil, Staffel eins brachte es 2017 noch auf 9,4 Prozent.

In einer Pressemitteilung sprechen ProSieben und Maxdome von "herausragenden Abrufzahlen". Wie hoch diese sind, verrät man allerdings nicht. Bei den Kritikern ist "jerks" aber nach wie vor sehr beliebt, bereits im Mai, noch vor der Ausstrahlung sämtlicher Folgen der zweiten Staffel im TV, verlängerte man die Serie daher um eine dritte Staffel.

Aber kann es überhaupt weitergehen, nachdem Christian und Fahri sich am Ende von Staffel zwei die Freundschaft gekündigt haben? Die neuen Folgen beginnen dort, wo die zweite Staffel geendet hat, dann erfahren die Zuschauer auch den Grund für Christians Verhaftung. Christian Ulmen sagt: "Schade, dass sich Fahri Yardim am Ende der letzten Staffel so danebenbenommen hat. Als einzig verbliebener Sympathieträger ist die dritte Staffel natürlich eine große Herausforderung für mich - aber warum nicht auch hieran scheitern. Es wird ein Fest."

