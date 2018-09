"Women's Health" startet "Achtsamkeits-Magazin"

© Motor Presse Hearst

Der Verlag Motor Presse Hearst - so der neue Name der Rodale Motor Presse - bringt im Oktober das neue Magazin "Soul Sister" auf den Markt. Beschrieben wird es als "Achtsamkeits-Magazin für jüngere, aktive Frauen".



13.09.2018 - 15:29 Uhr von Uwe Mantel 13.09.2018 - 15:29 Uhr

"Women's Health" bekommt einen neuen Ableger: Am 24. Oktober liegt erstmals "Soul Sister" am Kiosk. Das dem "Mindstyle"-Segment zugeordnete Heft wird als "Achtsamkeitsmagazin" bezeichnet. Die Haltung "Du musst dein Leben nicht anhalten, um achtsam zu sein", bilde dabei den Kern. Zielgruppe seien vor allem moderne, urbane, gebildete Frauen zwischen 25 und 40. "Der moderne Lebensstil dieser Frauen ermöglicht oft kein vollständiges Rausnehmen aus dem Alltag, 'Soul Sister' passt sich dem modernen Lebensstil an. Und zeigt ein Leben voller aktiver Achtsamkeit – ohne Chichi und ohne Räucherstäbchen“ erklärt Franziska Bruchhagen, Mitglied der Redaktionsleitung von "Soul Sister".

"Mit 'Soul Sister' schließen wir eine Marktlücke. Ein Achtsamkeits-Magazin für jüngere, aktive Frauen ist etwas völlig Neues", ist sich Wolfgang Melcher, Publisher für die Lifestyle-Marken des Verlags Motor Presse Hearst in Hamburg. Auf diesen Namen hört seit neuestem die bisherige Rodale Motor Presse. Die Rodale Inc war Anfang des Jahres von Hearst Communications übernommen worden. Beim Unternehmen handelt es sich um ein Joint Venture zwischen der Motor Presse Stuttgart und Hearst. Dort erscheinen die Titel "Men's Health", "Women's Health" und "Runner's World".

