Amazon gewährt ersten Einblick in "Deutschland 86"

Am 19. Oktober veröffentlicht Amazon bekanntlich d"Deutschland 86", die Fortsetzung der vorherigen RTL-Serie "Deutschland 83". Nun gibt's als Vorgeschmack schonmal einen ersten längeren Trailer zu sehen.



14.09.2018 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2018 - 10:30 Uhr

Update 10:46 Uhr: Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels hat Amazon das Video nun offenbar wieder gelöscht. Wir klären gerade noch den Verbleib.

Nicht nur in der Serie, auch in der realen Welt werden fast drei Jahre seit der Ausstrahlung von "Deutschland 83" bei RTL vergangen sein, wenn Amazon am 19. Oktober die neue Staffel "Deutschland 86" in einem Rutsch online zur Verfügung stellt. Zehn neue Episoden hat UFA Ficition produziert, nun gibt's in einem fast zweiminütigen Trailer auch erste Bewegtbilder aus der neuen Staffel zu sehen.

Darum geht's in der neuen Staffel: Von Moskau aufgegeben und hungrig nach Devisen zwingt die ostdeutsche Führung ihre Agenten in kapitalistische Experimente in aller Welt, um das sinkende sozialistische Schiff zu retten. 1983 für seine Sünden nach Afrika verbannt, wird Doppelagent Martin Rauch (Jonas Nay) nun von seiner Tante, der HVA-Agentin Lenora Rauch (Maria Schrader), zurück ins Feld geschickt. Dunkle Geschäfte und eine gefährliche Mission führen ihn nach Südafrika, Angola, Libyen, Paris, West-Berlin, und schließlich zurück in die DDR – wo er eine unmögliche Entscheidung fällen muss.

Das Ensemble um Jonas Nay, Maria Schrader, Sonja Gerhardt, Sylvester Groth, Vladimir Burlakov, Ludwig Trepte, Alexander Beyer, Carina Wiese und Uwe Preuss wird in den neuen Folgen durch Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavina Wilson und Florence Kasmuba verstärkt, wie man teils im Trailer ja auch schon sehen kann. Creators der Serie sind Anna Winger, die zugleich als Headautorin fungiert, und Jörg Winger.

