Neuer Service bringt TV-Inhalte in die Regionalbahn

Die Deutsche Bahn, dailyme TV und der WLAN-Provider Hotsplots stellten auf der InnoTrans in Berlin nun ihren neuen Service "TV to go" vor. Zumindest in Westfranken soll es damit bald möglich sein, kostenfrei TV-Inhalte im Regionalzug abzurufen



18.09.2018 - 17:43 Uhr von Uwe Mantel 18.09.2018 - 17:43 Uhr

Zumindest in den ICEs bietet die Deutsche Bahn inzwischen mehr oder weniger zuverlässig ein kostenfreies WLAN für seine Passagiere und überdies in Zusammenarbeit mit Maxdome auch Serien und Filme zum Abruf an. Im Regionalverkehr ist ein bordeigenes WLAN hingegen in aller Regel noch Zukunftsmusik - Die Bahn-Töchter DB Fahrzeuginstandhaltung, Westfrankenbahn arbeiten gemeinsam mit der Videoplattform dailyme TV und dem WLAN-Provider Hotsoplots aber schon an der nächsten Stufe und wollen auch in Regionalzügen ein Entertainment-Angebot bieten.

Vorgestellt wurde das auf den Namen "TV to go" hörende Angebot nun erstmals auf der InnoTrans in Berlin. Der Nutzer soll die Inhalte über sein eigenes Tablet bzw. Smartphone über die App von Dailyme TV abrufen können. Da die Inhalte heruntergeladen werden können, lassen sie sich auch nach Verlassen des Zuges weiterhin anschauen.

Gespeichert sind die Inhalte auf einem Server im jeweiligen Zug, eine Verbindung ins Internet ist somit also nicht nötig - was angesichts der hierzulande doch sehr mäßigen Netzabdeckung auch schwer möglich wäre. Trotzdem sollen die Inhalte tagesaktuell sein, also regelmäßig aktualisiert werden. Das kann zum Einen während der Fahrt via LTE passieren, oder während das Fahrzeugt nach Dienstende im Fahrzeug-Depot steht - hier sprechen die macher von einer "WLAN-Tankstelle". Finanziert wird das Ganze durch Werbung. Auch die Spots werden im Zug zwischengespeichert und entsprechend regelmäßig ausgetauscht.

Generell setzt das gesamte Angebot auf die von der DB Fahrzeuginstandhaltung entwickelten Colibri-Plattform auf, die aus verschiedenen Bausteinen wie WLAN, Videoüberwachung oder Reisendeninformationssystemen besteht. Eingebaut wird das ganze System erstmals bei der Westfrankenbahn. Bis Ende 2019 soll es im Zuge eines Redesigns in 35 Fahrzeugen verfügbar sein, die Pilotphase startet in Kürze.

"Für uns ist WLAN im Zug mehr als nur eine günstige Art ins Internet zu gehen. Unsere Fahrgäste sind es gewohnt, auf verschiedenste Medien zugreifen zu können“, sagt Melvin Zinngrebe, zuständiger Projektleiter bei der DB Fahrzeuginstandhaltung. "Es freut mich, dass wir mit der Westfrankenbahn die Chance haben, auch mal Abseits von Großstädten moderne IT-Produkte zu entwickeln und unseren Kunden zeitgemäße und attraktive Inhalte anzubieten." Sascha Schaub, Business Development Manager von Hotsplots, erklärt: "Wir bieten den Fahrgästen eine kostengünstige Lösung für on-board Video- Entertainment. Gerade auf Strecken, in denen nur ein eingeschränkter Mobilfunkempfang vorhanden ist, erhöhen wir damit die Zufriedenheit der Fahrgäste. Die verwendete App öffnet einen direkten Kommunikations- und Marketingkanal zu den Fahrgästen. So schaffen wir eine Win-Win-Situation für Fahrgäste und Verkehrsunternehmen."

