ProSieben zeigt NBC-Comedy "A.P. Bio" im Oktober

© NBC

Anfang Oktober zeigt ProSieben die vorerst letzte neue Folge von "The Flash" am späten Dienstagabend. Danach setzt man auf dem Sendeplatz auf die NBC-Comedy "A.P. Bio", die man hierzulande als "Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" ausstrahlt.



21.09.2018 - 16:21 Uhr von Timo Niemeier 21.09.2018 - 16:21 Uhr

ProSieben hat die Ausstrahlung der noch recht frischen NBC-Comedyserie "A.P. Bio" in Aussicht gestellt. Die 13 Folgen der ersten Staffel sind ab dem 9. Oktober immer am späten Dienstagabend ab 23:10 Uhr zu sehen. ProSieben setzt bei der Ausstrahlung immer auf drei Folgen am Stück und hat die Serie für den deutschen Markt zudem in "Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" umgetauft.

"Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" ersetzt damit "The Flash", das Anfang Oktober vorerst zum letzten Mal zu sehen sein wird. Die Comedyserie passt womöglich besser als "The Flash" zum restlichen Line-Up am Dienstagabend, "Die Simpsons" und "Family Guy" bleiben auch weiterhin im Programm. Bei NBC war "A.P. Bio" zwischen Februar und Mai zu sehen, die Quoten waren zwar schlecht, eine zweite Staffel ist aber dennoch in Planung.

In der Serie steht Jack (Glenn Howerton) im Mittelpunkt. Es ist zynischer Professor, der seinen Traumjob verliert und daraufhin in seiner Heimatstadt damit beginnt, an einer Highschool Biologie zu unterrichten. Eigentlich fühlt er sich aber zu Höherem berufen - deshalb spannt er auch seine Schüler ein, um sich an denen zu rächen, die ihm Unrecht angetan haben.

Teilen