RTL II zieht es in neuer Dokusoap auf die Reeperbahn

In einer neuen Doku-Reihe beschäftigt sich RTL II ab Mitte Oktober mit dem Hamburger Kiez. "Reeperbahn Privat!" nennt sich das Format, in dem Wirte, Polizisten und Prostituierte zu Wort kommen sollen. Zudem kehren "Die Geissens" zurück ins Programm.



28.09.2018 - 11:03 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 11:03 Uhr

RTL II wird demnächst am Donnerstagabend nach Hamburg blicken. Ab dem 18. Oktober zeigt der Sender wöchentlich um 20:15 Uhr die neue Doku-Reihe "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez". Geplant sind zunächst acht Folgen, in denen es um das Leben auf der Reeperbahn und den umliegenden Straßen geht. RTL II will darin Wirte, Polizisten, Prostituierte und Gestrandete zu Wort kommen lassen, heißt es.

So geht es etwa um Daniel Schmidt, der den legendären Elbschlosskeller betreibt, in den es vor allem jene Menschen zieht, die an der Reeperbahn unter schwierigen Bedingungen leben. Daneben wird die Prostituierte Trixi begleitet, die mit den Schattenseiten der Reeperbahn kämpft und den Job lange nur deshalb durchhielt, weil sie auf Drogen war.

Einige Tage zuvor gibt es im Programm von RTL II zudem ein Wiedersehen mit Robert und Carmen Geiss. Der Sender strahlt auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr neue Geschichten rund um die Millionärsfamilie aus. In den Doppelfolgen geht es für "Die Geissens" ab dem 15. Oktober vom Golf von Thailand über Monaco und St. Tropez ins Zillertal und die Türkei.

