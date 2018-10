Tresor startet mit "The Baker and the Beauty" in Fiction-Markt

© Keshet Tresor Fiction

Die seit dem vergangenen Jahr zu Keshet gehörende Produktionsfirma Tresor TV mischt künftig auch auf dem Fiction-Markt mit. Ein erstes Projekt gibt's schon: Gemeinsam mit Constantin Television adaptiert man einen israelischen Serien-Hit.



01.10.2018 - 15:25 Uhr von Uwe Mantel 01.10.2018 - 15:25 Uhr

Die bislang für Shows, Factual- und Reality-Formate bekannte Produktionsfirma Tresor TV, die im vergangenen Jahr durch Keshet International übernommen wurde, will künftig auch auf dem fiktionalen Markt ein Wörtchen mitreden: Unter der Leitung von Christina Christ als Director of Fiction Programs fungiert, hat in der Münchner Innenstadt die neue Abteilung Keshet Tresor Fiction die Arbeit aufgenommen. Christ war zuletzt sieben Jahre für Bavaria Fiction tätig und verantwortete als Produzentin Entwicklung und Umsetzung von Kino- und TV-Filmen.

Unterstützt wird Christina Christ von Tina Hechinger, die als Producerin tätig sein wird. Hechinger kann auf eine zehnjährige Erfahrung in den Bereichen Development und Produktion in verschiedenen Produktionsfirmen (u. a. Bavaria Filmproduktion, Bavaria Fiction, Uschi Reich Filmproduktion) zurückblicken. Zusätzlich wird Konstantin Kühnle von der Rat Pack Filmproduktion als dramaturgischer Mitarbeiter Teil des Teams, Eva Stadler, die u.a. Executive Producerin von "4 Blocks" und "Add a friend" war, unterstützt als freie Beraterin.

Produziert werden sollen sowohl Filme als auch Serien. Dabei kann Tresor auf den kompletten Katalog von Keshet International zurückgreifen - und ein erstes Projekt ist auch schon in Arbeit. Gemeinsam mit Constantin Television wagt man sich an eine Adaption der Serie "The Baker and the Beauty" für den deutschen Markt. Die von Assi Azar erfundene und für den israelischen Sender Keshet 12 produzierte Serie erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einem einfachen Bäcker und einem internationalen Superstar. Jede der zehn Folgen brach im Israelischen Fiction-Bereich Rekorde.

Darum geht's: Noa Hollander hat alles, wovon man träumen kann. Sie ist die berühmteste Frau des Landes, die bildschöne Tochter eines Hotelmagnaten, ein international erfolgreiches Model und - zumindest bis jetzt - eine Hälfte eines echten Hollywood-Vorzeigepärchens. Amos hingegen ist ein einfacher 28-jähriger Typ, der noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt und in der familiengeführten Bäckerei arbeitet. Eine zufällige Begegnung in einem angesagten Restaurant - in dem Amos und seine Freundin Vanessa ihren neunjährigen Jahrestag feiern und Noa sich vor den öffentlichen Spekulationen um ein Ende ihrer Hollywood-Romanze versteckt - führt zu einem unerwarteten Funken und einer noch viel unerwarteteren Liebesgeschichte. Aber kann ihre Liebe Noas Jetsetleben, ihren kontrollsüchtigen Manager, seine weltfremde Familie, ihre beiden Ex-Partner und das Medientheater überstehen?

Tresor-TV-Geschäftsführer Axel Kühn: "Keshet International hat den wohl größten und stärksten Fiction-Katalog in der Branche, so dass für uns immer fest stand, dass wir gemeinsam auch in diesem Bereich im deutschen Markt Fuß fassen wollen. Wir sind froh, rund um Christina Christ ein Team für uns gewinnen zu können, das nicht nur unsere Philosophie teilt, sondern auf einen großartigen Erfahrungs- und Beziehungsschatz zurückgreifen kann. Wir sind stolz mit diesen Mitarbeitern Keshet Tresor Fiction zu starten und gemeinsam mit Constantin Television 'The Baker and the Beauty' für das deutsche Publikum zu entwickeln und zu koproduzieren."

Sammy Nourmand, Managing Director für Großbritannien und West Europa bei Keshet International: "Nachdem ich unsere Partnerschaft initiiert habe, bin ich besonders erfreut darüber, dass Tresor mit dieser Markteinführung das Beste daraus gemacht hat Teil der KI-Gruppe zu sein. Deutschland ist ein bedeutender Markt mit großem Potenzial für ein Unternehmen wie KI und ich bin sicher, dass Axel und sein neues Team bei Keshet Tresor Fiction schon bald qualitativ hochwertige Inhalte mit globaler Anziehungskraft entwickeln und produzieren werden."

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien bei Constantin Television: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem der kreativsten Unternehmen in Israel und sind dankbar für das Vertrauen, die erfolgreichste israelische Serie in Deutschland umsetzen zu dürfen."

