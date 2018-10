ARD-Kulturredaktionen planen Musik-Talk mit Max Mutzke

© ARD

Der Musiker Max Mutzke wagt sich unter die Talker: Zusammen mit Cosmo-Moderatorin Siham El-Maimouni soll er durch eine Sendung führen, in der es um die Lieblingsmusik eines Gastes geht. Hinter dem Projekt stehen mehrere ARD-Kulturredaktionen.



09.10.2018 - 14:04 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 14:04 Uhr

Fast 15 Jahre ist es inzwischen her, dass sich Max Mutzke bei einem von Stefan Raab ins Leben gerufenen Casting-Wettbewerb durchsetzte und schließlich für Deutschland den achten Platz beim Eurovision Song Contest belegte. Auch heute noch ist Mutzke ein gefragter Musiker - und schon bald wird er sich sogar erstmals als Moderator betätigen.

In wenigen Tagen soll im Festsaal Kreuzberg in Berlin eine neue ARD-Sendung mit ihm und Cosmo- und "neuneinhalb"-Moderatorin Siham El-Maimouni aufgezeichnet werden. Sie trägt den Titel "Lebenslieder" und soll immer wieder die Lieblingsmusik des jeweiligen Gastes aufgreifen. In der Pilotfolge wird Schauspieler Christian Berkel zu sehen sein.

Gegenüber DWDL.de bestätigte ein Sprecher des Ersten das neue Format. "Es handelt es sich um eine Pilotaufzeichnung im Auftrag der Kulturredaktionen mehrerer Landesrundfunkanstalten der ARD. Das Konzept ist ein Gesprächsporträt von Künstlern und Kunstschaffenden, das sich an den für ihr Leben prägenden Songs orientiert", heißt es offiziell.

Wann "Lebenslieder" den Weg ins Programm schafft, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Geplant ist die Ausstrahlung aber offenbar für den Winter.



