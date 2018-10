RTL verpflichtet Xavier Naidoo für die neue "DSDS"-Staffel

© Kadir Caliskan

Das kommt überraschend: Xavier Naidoo wird im kommenden Jahr neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen. In der Vergangenheit war der umstrittene Musiker unter anderem bei "The Voice" dabei.



10.10.2018 - 12:58 Uhr von Alexander Krei 10.10.2018 - 12:58 Uhr

Das ist eine echte Überraschung: Xavier Naidoo wird Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Das kündigte Jury-Chef Dieter Bohlen am Mittwoch auf Instagram an, wo er in höchsten Tönen von dem prominenten Neuzugang schwärmt. "Er ist eine der geilsten Stimmen, der geilsten Producer, der geilsten Künstler in Deutschland", sagte Bohlen, für den es schon die 16. Staffel sein wird. Auch RTL hat die Personalie inzwischen bestätigt.

"Nach einer kleinen familiären Auszeit bin ich gestärkt für neue musikalische Herausforderungen", sagte Naidoo. "Die Entdeckung und Förderung musikalischer Talente ist für mich eine Herzensangelegenheit – bitte bringt mich zum Staunen und Schwärmen. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter. Wir wollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen, leider hat es zeitlich bisher nicht geklappt."

Naidoo bringt bereits reichlich TV-Erfahrung mit - in der Vergangenheit wirkte er bei mehreren Staffeln von "The Voice of Germany" als Coach mit, später war er Gastgeber der Vox-Musikshow "Sing meinen Song". Zuletzt präsentierte er bei Sky 1 vor deutlich kleinerem Publikum die inzwischen eingestellte Sendung "Xaviers Wunschkonzert". Bei "DSDS" will es der Musiker nun noch einmal wissen und dürfte der Castingshow durchaus eine neue Note beisteuern.

Unumstritten ist Naidoo gewiss nicht. In der Vergangenheit wurde ihm immer wieder eine Nähe zu den so genannten "Reichsbürgern" nachgesagt. Vor knapp drei Jahren wollte der NDR ihn zum Eurovision Song Contest schicken, machte nach massiver Kritik aber einen Rückzieher. Naidoo wehrte sich damals gegen die Vorwürfe. "Seit meinen ersten Bühnenauftritten trete ich bekanntlich öffentlich für Werte wie Freiheit, Toleranz und Liebe ein. Keiner, der mich persönlich kennt, hat mir jemals auch nur annähernd das Gegenteil vorgeworfen", sagte er 2015.

Nun ist Xavier Naidoo also zurück auf der großen Fernsehbühne - neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, der ebenfalls Teil der neuen "DSDS"-Jury sein wird. Wer auf dem vierten Stuhl der Jury Platz nehmen wird, will RTL eigenen Angaben zufolge "zeitnah" bekanntgeben.

Teilen