"Catch!": Luke Mockridge spielt in Sat.1 bald Fangen

© SAT.1/Boris Breuer

Sat.1 hat eine Reihe weiterer neuer Shows mit Luke Mockridge angekündigt - und liefert noch in diesem Jahr "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag". Fangen klingt nach Kinderspiel, wird aber so aufgemotzt, dass ein echter sportlicher Wettbewerb entstehen soll



12.10.2018 - 07:00 Uhr von Uwe Mantel 12.10.2018 - 07:00 Uhr

Wer Fangen bislang für ein reines Kinderspiel gehalten hat, der sollte mal nach World Chase Tag googeln - und wird dann erstaunt feststellen, dass es angereichert um Parcours und sonstige Hindernisse inzwischen sogar eine eigene Weltmeisterschaft im Fangen gibt. Daraus basteln Luke Mockridge und Sat.1 nun eine eigene Primetime-Event-Show: Noch in diesem Jahr feiert "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag" seine Premiere.

Luke Mockridge wird die Sendung dabei nicht moderieren, sondern tritt selbst an. Insgesamt gibt es vier Teams mit jeweils vier Spielern. Jedes Team hat einen prominenten Mannschaftsführer - einer davon wird Luke Mockridge sein -, die sich dann ihre Auswahl an Parcours-Spezialisten oder anderen Spitzen-Sportlern selbst zusammmenstellen dürfen.

In der Sendung gilt es insgesamt acht Spielrunden in verschiedenen Fang-Disziplinen zu absolvieren, ehe der Gesamtsieger feststeht. Dabei verspricht Sat.1 spektakuläre Hindernis-Flächen, Fangen an der Hauswand entlang über draußen über Container hinweg. Die Idee zur Show kam von Luke Mockridge, der mit seiner Produktionsfirma Lucky Pics - ein Joint Venture mit Brainpool - auch selbst produziert. Wer die Sendung moderiert, ist noch nicht bekannt, auch die anderen Prominenten wurden noch nicht benannt, ebensowenig ein konkreter Sendetermin. Sicher ist nur, dass die Sendung noch 2018 zu sehen sein soll.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit 'Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag' wird der Fun-Freitag zum Fang-Freitag! Jeder kennt Fangen. Jeder hat es gespielt oder spielt es heute noch mit seinen Kindern. Doch was die wenigsten wissen ist, dass es unendlich viele verschiedene Regeln, Disziplinen und Spiel-Konzepte gibt. Mit dieser Sport-Event-Show bringen wir eine ganz neue Farbe in den Sat.1-Freitag. Und wer Lukes sportlichen Ehrgeiz kennt, der weiß, dass das ein richtig heißer Fight wird."

Luke Mockridge: "Mich reizt die Kombination aus Kinderspiel und ernstem, sportlichen Wettkampf. Jeder hat früher Fangen gespielt und hat einen eigenen, ganz persönlichen Zugang dazu. Meine Comedy handelt oft von Themen, die jeder kennt und zu denen jeder eine emotionale Bindung hat. Ich hab' große Lust auf die Herausforderung 'Event Show'."

Teilen