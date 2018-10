ZDF nennt Details zur dritten und finalen "Schuld"-Staffel

© ZDF/Wolf Siegelmann

In Berlin haben die Dreharbeiten für die dritte und letzte "Schuld"-Staffel begonnen, neben Moritz Bleibtreu stehen eine ganze Reihe weiterer, bekannter Schauspieler vor der Kamera. Auch Kurzgeschichten aus Ferdinand von Schirachs neuem Buch "Strafe" dienen als Vorlage.



15.10.2018 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 12:30 Uhr

Die ersten beiden Staffeln von "Schuld nach Ferdinand von Schirach" sind für das ZDF ein voller Erfolg gewesen. Dass es mit einer dritten Staffel weitergehen würde, war schon seit einiger Zeit bekannt. Nun hat der Sender einige Informationen zu den neuen Folgen bekanntgegeben. So haben die Dreharbeiten für die letzte Staffel nun in Berlin begonnen. Als Vorlage dienen erneut vier Kurzgeschichten des Bestseller-Autors Ferdinand von Schirach - aus "Schuld" sowie aus dem 2018 erschienen Band "Strafe".





Damit bewahrheitet sich übrigens auch in Teilen eine Meldung der "Goldenen Kamera" aus dem April dieses Jahres. Damals meldete das Online-Portal, dass auch "Strafe" als Vorlage für eine ZDF-Serie dienen soll. Constantin Film erklärte daraufhin, dass das bislang noch nicht geklärt sei - erst setze man eine dritte "Schuld"-Staffel um. Darin werden die Zuschauer nun also auch Teile von "Strafe" finden.

Moritz Bleibtreu ist in den neuen Folgen natürlich wieder zu sehen. Neben ihm sind in weiteren Hauptrollen Oliver Masucci, Milan Peschel, David Bennent, Elisa Schlott und Verena Altenberger zu sehen. Zur weiteren Besetzung gehören Benno Fürmann, Stefanie Stappenbeck, Sascha Alexander Gersak, Katharina Lorenz, Harald Schrott, Sami Nasser, Michael Klammer, Birge Schade, Andreas Guenther, David Schütter und einige weitere. Die Drehbücher stammen von Annika Tepelmann, André Georgi, Niels Holle und Jan Ehlert. Regisseur Nils Willbrandt arbeitet erstmals an dem Format und inszeniert die vier Folgen. Als Produktionsfirma ist wieder die Berliner Moovie GmbH mit an Bord, Oliver Berben und Jan Ehlert produzieren. Einen Sendetermin gibt es derzeit noch nicht.

Im Zentrum der dritten Staffel steht mal die Frage, wie die Schuld eines Menschen zu wiegen ist. Anwalt Friedrich Kronberg (Moritz Bleibtreu) wird erneut mit außergewöhnlichen Fällen und moralischen Konflikten konfrontiert. So vertritt Kronberg eine junge Frau (Elisa Schlott), die wegen Kindstötung vor Gericht kommt, während sie selbst fast noch ein Kind ist und mit einem schwerwiegenden Trauma zu kämpfen hat. Ein Mann (Milan Peschel) wird wegen schwerer Körperverletzung angeklagt und besteht darauf, in Notwehr gehandelt zu haben, um seine Freundin zu verteidigen - diese ist jedoch kein Mensch, sondern eine lebensechte Sexpuppe. Ein Angestellter (David Bennent), der sich übersehen und hintergangen fühlt, wird durch einen Zufall in ein Drogengeschäft verwickelt und findet ausgerechnet im Gefängnis doch noch zu seiner wahren Größe. In der letzten Folge der Staffel trifft Kronberg seinen Jugendfreund Richard (Oliver Masucci) wieder. Die tragische Geschichte seiner Ehe stürzt Richard in eine tiefe Krise und lässt in Kronberg Zweifel an der eigenen Berufung aufkommen.

Teilen