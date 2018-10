RTL plant Fortsetzung der "Witzearena" mit Markus Krebs

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Die soliden Quoten der ersten beiden Folgen reichen für eine Fortsetzung: Im November wird RTL vier weitere Ausgaben der "Witzearena" mit Markus Krebs fortsetzen. Ihre Premiere hatte die Show im September am Samstagaben gefeiert.



16.10.2018 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 16.10.2018 - 08:46 Uhr

Markus Krebs wird auch weiterhin vor laufenden Kameras Witze erzählen. RTL hat sich dazu entschieden, die im September gestartete Show "Markus Krebs - Witzearena" fortzusetzen. Anfang November sollen in Hürth vier weitere Folgen der Show entstehen, in der Krebs mehrere prominente Gäste einlädt, die sich für gute Witzeerzähler halten.

In verschiedenen Kategorien präsentieren sie den Zuschauern ihre lustigsten Witze. Am Ende entscheidet das Publikum, wer sich am besten geschlagen hat. Das Format erinnert damit an die Sat.1-Show "Richtig witzig" mit Hugo Egon Balder, die derzeit am späten Freitagabend zu sehen ist.

Angesprochen darauf, ob es Balder eigentlich lustig findet, dass er jetzt eine ähnliche Show macht wie er, räumte Markus Krebs kürzlich im Gespräch mit DWDL.de ein, nie mit ihm darüber gesprochen zu haben, "und finde auch nicht, dass beide Shows knallhart miteinander verglichen werden können", so der Komiker. "Klar, in beiden geht es um Witze. Aber es ist im Fernsehen sicher Platz für alle da. Und wenn er will, dann komme ich auch gerne wieder zu ihm in die Sendung."

Die ersten beiden Folgen der "Witzearena" waren vor wenigen Wochen am späten Samstagabend bei RTL zu sehen und verzeichneten damals im Schnitt etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Produziert wird die Show von Dreiwerk Entertainment.

