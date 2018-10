Vox schraubt nochmal an "Milk & Honey"-Programmierung

© MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd

Rund einen Monat vor dem angekündigten Start schraubt Vox noch einmal an der Programmierung seiner neuen Serie "Milk & Honey". Sie startet eine Stunde später als ursprünglich geplant - als Vorlauf dient "The Good Doctor", das eigentlich pausieren sollte.



18.10.2018 - 16:45 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2018 - 16:45 Uhr

Der erfolgreiche Start der US-Serie "The Good Doctor" bei Vox hat nun auch Auswirkungen auf den Start von "Milk & Honey". Die zweite eigenproduzierte Serie des Senders sollte ursprünglich am 14. November um 20:15 Uhr an den Start gehen, Vox wollte dann immer zwei Folgen am Stück zeigen. Weil "The Good Doctor" aber prächtig läuft, hat man beim Sender nun beschlossen, die Serie auch künftig mittwochs zur besten Sendezeit mit einer Episode im Programm zu belassen.

Daraus ergibt sich, dass "Milk & Honey" zwar wie geplant am 14. November startet, dann aber erst um 21:15 Uhr. Wie gehabt setzt Vox auf zwei Folgen am Stück, sodass man noch vor Weihnachten alle Episoden gezeigt hat. Das heißt allerdings auch, dass die Zuschauer mittwochs immer bis 23:15 Uhr dran bleiben müssen, um "Milk & Honey" komplett zu sehen. Das ist durchaus ein Risiko für den Sender - dafür hat man mit "The Good Doctor" nun einen guten Vorlauf, vorausgesetzt die Serie kann ihr gutes Quoten-Niveau der ersten beiden Wochen halten.

"Durch diese Anpassung können die Fans von ‘The Good Doctor’ die Geschichte am Stück weiterverfolgen, ohne dass diejenigen Zuschauer, die sich bereits auf unsere neue Dramedy-Serie ‘Milk and Honey’ gefreut haben, auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden müssen", erklärt Vox in einer kurzen Stellungnahme via Twitter. Durch die Verschiebung muss "Milk & Honey" teilweise übrigens gegen die neue ZDFneo-Serie "Parfum" antreten - ebenfalls eine Eigenproduktion, die dem Sender derzeit viel Aufmerksamkeit beschert.

Die angekündigten Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die Ausstrahlung von "Imposters", das Vox eigentlich um 22:15 Uhr als Doppelfolge zeigen wollte. Auch diese Serie verschiebt sich um eine Stunde nach hinten und auch hier belässt man es bei zwei Episoden am Stück. Die Folgen laufen also bis weit nach Mitternacht.

Teilen