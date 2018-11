"Dinner Party": Good Times will Wünsche erfüllen

© Good Times

Im Dezember stehen drei Ausgaben der "Dinner Party" in Sat.1 auf dem Programm, in denen Good Times erneut vom ursprünglichen Konzept abweicht. Moderator Robin Bade will dann Wünsche seiner Gäste erfüllen - das wird mit einer Art Sozialexperiment verknüpft.



05.11.2018 - 14:27 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2018 - 14:27 Uhr

Die "Dinner Party" in Sat.1 kommt derzeit immer wieder in einem völlig neuen Gewand daher. Zuletzt präsentierte Simon Beeck Musiker-Ausgaben der Sendung, im November talkt TV-Richter Alexander Hold über soziale Themen. Bereits bekannt war auch, dass der ehemalige 9Live-Moderator Robin Bade im Dezember durch das Format führen soll - nun hat die Produktionsfirma Good Times auch bekanntgegeben, wie diese Sendungen ablaufen werden.

Bade präsentiert im Dezember drei Ausgaben unter dem Titel "Dinner Party - Die Entscheidung". In den Sendungen empfängt der Moderator Menschen, die alle einen unterschiedlichen Herzenswunsch haben. Diesen konnten sie sich bislang allerdings nicht erfüllen, weil das Geld fehlte. Hier will man nun nachhelfen. In der Sendung diskutieren die Gäste untereinander, wer von ihnen 5.000 Euro am meisten verdient hat, um sich seinen oder ihren Traum zu erfüllen.

Nach zwei Wahlgängen folgt schließlich die Entscheidung - der Sieger bekommt das Geld. Der Clou: Können sich die Gäste nicht auf eine Person verständigen, gehen alle leer aus. Die 5.000 Euro wandern dann in den Gewinntopf und werden in der nächsten Ausgabe verteilt - vorausgesetzt dort können sich die Gäste auf eine Person einigen. Good Times sucht derzeit noch nach Menschen, die an der Sendung teilnehmen wollen und sich so möglicherweise ihren Herzenswunsch erfüllen könnten.

