RTL und Kirchen machen Doku über die zehn Gebote

Im Dezember macht RTL mit der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsame Sache und zeigt eine Doku über die zehn Gebote - jeweils verbunden mit aktuellen Schlagzeilen. Zu Wort kommen Prominente, Politiker und geistliche Vertreter.



06.11.2018 - 18:02 Uhr von Alexander Krei 06.11.2018 - 18:02 Uhr

Die RTL-Tochter infoNetwork arbeitet für eine Doku über die zehn Gebote mit der Evangelischen und Katholischen Kirche zusammen. Unter dem Titel "10 Gebote - 10 Geschichten: Gelten die ältesten Regeln der Welt noch?" will der Sender ähnlich einer Rankingshow zu jedem Gebot aktuelle Geschichten erzählen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. RTL wird die Doku am Sonntag, den 2. Dezember um 23:30 Uhr und damit im Anschluss an seinen Jahresrückblick ausstrahlen.

In den Einspielern kommentieren Prominente aus den Bereichen Politik, Medien und Kirche bewegenden Bilder und Ereignisse und hinterfragen die Relevanz der zehn Gebote für ihr tägliches Leben. Zu Wort kommen unter anderem Gregor Gysi (Die Linke), Lencke Steiner (FDP) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), aber auch RTL-Gesichter wie Birgit Schrowange, Ulrike von der Groeben, Wolfram Kons, "Unter uns"-Schauspieler Ben Ruedinger und Ex-Dschungelkönig Joey Heindle.

Ergänzt wird die Riege um geistliche Vertreter wie Ralf Meister, Landesbischof von Hannover, und Pater Lukas Rüdiger. Ziel sei es, die zehn Gebote auch jungen Menschen "auf besonder spannende Weise wieder näher zu bringen", heißt es.

