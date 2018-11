"ranNFL": ProSieben Maxx sendet erstmals aus den USA

© ProSieben Maxx / Bene Müller

Die NFL-Übertragungen sind für ProSieben Maxx bekanntlich ein großer Quoten-Erfolg. Demnächst wird der Sender seine Kommentatoren erstmals abseits des Super Bowls in die USA schicken. Christoph "Icke" Dommisch darf dann moderieren.



11.11.2018 - 18:50 Uhr von Alexander Krei 11.11.2018 - 18:50 Uhr

In wenigen Wochen wird ProSieben Maxx erstmals ein NFL-Spiel während der Regular Season live aus den USA übertragen. Auf Einladung der NFL und der New England Patriots wird der Sender am 2. Dezember sein Studio in Unterföhring verlassen und live aus dem Gillette Stadium in Foxborough senden. Christoph "Icke" fungiert dabei erstmals als Moderator der Live-Übertragung.

Daneben gibt es ein weiteres Debüt: Erstmals kommentieren nämlich zwei ehemalige NFL-Spieler gemeinsam eine NFL-Partie - und zwar eine ihres Ex-Teams New England Patriots gegen die Minnesota Vikings. "Es ist uns eine Ehre, der Einladung der NFL und der New England Patriots zu folgen und ihr Heimspiel gegen die Minnesota Vikings von vor Ort aus dem Gillette Stadium in Foxborough zu übertragen", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner.

Live aus dem Stadion hatten die Sender von ProSiebenSat.1 in der Vergangenheit ausschließlich beim Super Bowl und bei den London-Games berichtet. Die Übertragung wird übrigens um 22:25 Uhr beginnen, das 19-Uhr-Spiel kommentieren Jan Stecker und Patrick Esume indes wie gewohnt aus dem Studio.

Teilen