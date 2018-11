Vox: Neues Weihnachts-Special von "Kitchen Impossible"

© MG RTL D / Ralf Jürgens

Wie schon 2017 wird Vox auch in diesem Jahr eine Weihnachts-Ausgabe von "Kitchen Impossible" zeigen. Tim Mälzer, Tim Raue, Roland Trettl und Peter Maria Schnurr müssen an entlegenen Orten regionale Weihnachtsgerichte nachkochen.



12.11.2018 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2018 - 11:43 Uhr

Mit seinen regulären Ausgaben kommt "Kitchen Impossible" regelmäßig auf zweistellige Marktanteile, auch das Weihnachts-Special im vergangenen Jahr erreichte im Schnitt 10,9 Prozent. Im kommenden Jahr kehrt die Vox-Show mit einer kompletten Staffel zurück, vorher setzt Vox aber erneut zur Weihnachtszeit auf eine Sonderausgabe. "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" ist am Sonntag, den 9. Dezember, zur besten Sendezeit bei Vox zu sehen.

Tim Mälzer und Tim Raue nehmen es in dem Special mit Roland Trettl und Peter Maria Schnurr auf. In Zweier-Teams stellen die Vier sich der Herausforderung, an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. So geht es unter anderem nach Goldegg in Österreich und nach Kuusamo in Finnland. Zurück in Deutschland verbringen die vier Profiköche einen gemeinsamen Koch- und Weihnachtsabend. Dort gibt es nicht nur Geschenke, sie blicken auch auf ihre Leistungen in Österreich und Finnland zurück.

