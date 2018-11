RTL macht gleich zwei Weihnachts-Specials von "WWM"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

In diesem Jahr wird es gleich zwei "Weihnachts-Specials" von "Wer wird Millionär?" zu sehen geben. In einer Folge spielen Kandidaten um die Million, die an Heiligabend arbeiten müssen. Darüber hinaus gibt's bald ein Wiedersehen mit Peter Zwegat.



19.11.2018 - 15:28 Uhr von Alexander Krei 19.11.2018 - 15:28 Uhr

Günther Jauch wird wieder zum Weihnachtsmann - zumindest im übertragenen Sinne. Der Moderator wird in diesem Jahr gleich zwei "Weihnachts-Specials" von "Wer wird Millionär?" präsentieren: Eines am Montag, den 17. Dezember, ein weiteres am Freitag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr. In den beiden Ausgaben der RTL-Rateshow gibt es für die Kandidaten nicht nur den selbst erspielten Gewinn, sondern auch Geschenke.

Die Schwerpunkte der Sendungen sind unterschiedlich gelagert: Während am Montagabend acht Kandidaten um die Million spielen, die an Heiligabend arbeiten müssen - also etwa eine Zugbegleiterin, ein Polizist und eine Pflegekraft -, sind freitags sechs Kandidaten dabei, die neben ihrer Familie auch ihren geschmückten Weihnachtsbaum mit ins Studio bringen.

Mit den beiden "Weihnachts-Specials" meldet sich "Wer wird Millionär?" aus der Pause zurück, die in dieser Woche einzig für das traditionelle Promispecial unterbrochen wird. Aktuell ist die Quizshow nämlich nicht zu sehen, weil "Bauer sucht Frau" den angestammten Sendeplatz am Montagabend belegt. Das erste Weihnachts-Special der von Endemol Shine Germany produzierten Sendung hatten im vergangenen Jahr im Schnitt 4,6 Millionen Zuschauer gesehen.

Ein Wiedersehen gibt es kurz vor Weihnachten auch mit Peter Zwegat: Am Dienstag, den 18. Dezember wird RTL um 22:15 Uhr anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von "Raus aus den Schulden" ein knapp zweistündiges Special des Formats ausstrahlen. Darin geht es noch einmal um drei Fälle, die Zwegat besonders bewegten. Diesen Familien und Einzelpersonen will der Schuldnerberater noch einmal einen Besuch abstatten.

