Die größten Prime-Video-Fans sitzen in Norderstedt

Amazon bleibt zwar weiter konkrete Zuschauerzahlen schuldig, hat aber ein paar Fun-Facts parat. Norderstedt gehört demnach zu den drei Städten mit dem höchsten Prime-Video-Konsum weltweit. Und die Verpflichtung von Julia Roberts hat sich ausgezahlt



03.12.2018 - 17:44 Uhr von Uwe Mantel 03.12.2018 - 17:44 Uhr

Unter dem Motto "Best of Prime" gewährt Amazon alljährlich gegen Jahresende einen ganz kleinen Einblick in einige mehr oder weniger aufschlussreiche Statistiken. Und so wissen wir jetzt, dass in der schleswig-holsteinischen Stadt Norderstedt offenbar große Fans von Prime Video sitzen: Nach Amazon-Angaben wurden Norderstedt, dem amerikanischen Santa Clara und dem japanischen Tokai pro Kopf so viele Stunden Prime-Video-Inhalte gestreamt wie in keiner anderen Stadt der Welt.

Und: Hierzulande wird Prime Video offenbar besonders gern am späten Abend genutzt. Gemeinsam mit Spanien und Japan gehört Deutschland zu den drei Ländern mit der höchsten Nutzung zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts. Die höchste Nutzung zwischen 7 und 9 Uhr am Morgen wird hingegen in den USA, Großbritannien und Indien gemessen. Als die beiden "most binged Prime Original Series" werden "Tom Clancy's Jack Ryan" mit John Krasinski und "Homecoming" mit Julia Roberts angegeben - genaue Zahlen bleibt Amazon aber wie gewohnt schuldig.

