RTL Crime zeigt historische BBC-Miniserie "Gunpowder"

"Remember, remember the fifth of November": Bis heute feiert man in Großbritannien das Scheitern Attentats auf König James I. in der Nacht des 5. November 1605. Die britische Miniserie "Gunpowder" basiert auf den damaligen Ereignissen



04.12.2018 - 18:49 Uhr von Uwe Mantel 04.12.2018 - 18:49 Uhr

"Remember, remember the fifth of November, gunpowder, treason and plot, I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgot…" Mit diesem Gedicht erinnert man an die "Pulververschwörung" ("Gunpowder Plot") im Jahr 1605. Damals wollten Guy Fawkes und seine Mitverschwörer einen Anschlag auf den damaligen König James I. verüben, scheiterten aber letztlich.

Die BBC hat in Zusammenarbeit mit Regisseur J. Blakeson und Drehbuchautor Ronan Bennett die Geschichte des geplanten Anschlags im Kampf gegen die Verfolgung der Katholiken in einer dreiteiligen Historien-Serie nacherzählt. Dabei rückt vor allem die Rolle des damals 30-jährigen Robert Catesby (Kit Harington) in den Vordergrund. Er war Anführer einer katholischen Widerstandsbewegung, der den Gunpowder Plot seinerzeit plante und maßgeblich mitverantwortete.

Neben Kit Harrington sind unter anderem Liv Tyler, Mark Gatiss, Edward Holcroft, Tom Cullen, Peter Mullan und Dere Riddell in Hauptrollen zu sehen. RTL Crime zeigt die dreiteilige Serie am Dienstag, 15. September ab 20:15 Uhr.

