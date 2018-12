Netflix kündigt zweite Staffel von "Narcos Mexico" an

© Netflix

Der "Narcos"-Ableger "Narcos Mexico" wird mit neuen Folgen bei Netflix zurückkehren. Der Streamingdienst hat jetzt grünes Licht für die Produktion neuer Folgen gegeben. Unklar ist aber noch, ob Hauptdarsteller Diego Luna wieder dabei sein wird.



05.12.2018 - 18:55 Uhr von Alexander Krei 05.12.2018 - 18:55 Uhr

Nur wenige Wochen nach dem Start von "Narcos Mexico" hat sich Netflix dazu entschlossen, eine zweite Staffel des "Narcos"-Spin-Offs in Auftrag zu geben. Das hat der Streamingdienst inzwischen offiziell bestätigt - und zwar in Form eines knapp 40 Sekunden langen Teasers. Eric Newman soll auch in den neuen Folgen wieder als Showrunner und ausführender Produzent fungieren.

Ursprünglich war die Serie als vierte Staffel von "Narcos" angedacht, dann entschied sich Netflix allerdings doch anders und machte aus der Geschichte über den illegalen Drogenhandel in Mexiko ein eigenständiges Projekt. Unklar ist aber noch, ob Hauptdarsteller Diego Luna auch in der zweiten Staffel von "Narcos Mexico" wieder mit dabei sein, schließlich wird er demnächst auch für einen neuen "Star Wars"-Film vor der Kamera stehen.

Darüber hinaus hat Netflix am Mittwoch den Starttermin der neuen Serie "Titans" verraten. Die Superheldenserie, die in den USA beim neuen Streamingdienst DC Universe läuft, wird außerhalb der Staaten ab dem 11. Januar bei Netflix verfügbar sein. Im Mittelpunkt steht eine heldenhafte Teenagerclique, die von Batmans einstigem Schützling Robin angeführt wird. Dieser wird von Brenton Thwaites verkörpert.

Ebenfalls im Januar gibt's bei Netflix ein Wiedersehen mit Jane Fonda und Lily Tomlin. Die nunmehr fünfte Staffel der Comedyserie "Grace und Frankie" soll ab dem 18. Januar verfügbar sein.

