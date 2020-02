Drehstart: Das ZDF kehrt auf den Ku'damm zurück

© ZDF/Stefan Erhard

Nach "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" kommt nun "Ku'damm 63": UFA Fiction hat mit den Dreharbeiten für die dritte Staffel der Saga begonnen. Erneut müssen sich Caterina Schöllack und ihre Töchter mit gesellschaftlichen Zwängen auseinandersetzen.



10.02.2020 - 13:07 Uhr von Uwe Mantel 10.02.2020 - 13:07 Uhr

Am Montag haben in Berlin die Dreharbeiten für den historischen ZDF-Dreiteiler "Ku'damm 63" begonnen, der vier Jahre nach dem Vorgänger "Ku'damm 59" einsetzt. Darin wird die Geschichte von Familie Schöllack und der Tanzschule "Galant" am Kurfürstendamm weitererzählt. Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssen sich auch im Jahr 1963 mit den gesellschaftlichen Zwängen und ihren persönlichen Liebesdramen auseinandersetzen.

Ihre Geschichten stehen exemplarisch für eine Zeit, in der eine Frau über ihr Leben kaum selbst bestimmen konnte. Doch Monika und ihre Schwestern finden in der Berliner Gesellschaft der frühen 60er Jahre ihren Weg in eine neue Unabhängigkeit frei von gesellschaftlichen Zwängen und persönlichen Restriktionen. Die Drehbücher nach der Idee von Creative Producerin Annette Hess schrieb Headautor Marc Terjung gemeinsam mit Seraina Nyikos und Johannes Rothe, Regie führt Sabine Bernardi. Neben den schon genannten vier Hauptdarstellerinnen sind auch Trystan Pütter, Sabin Tambrea, August Wittgenstein, Heino Ferch und Uwe Ochsenknecht wieder mit dabei, neu im Ensemble sind die Sängerin Helen Schneider sowie Giovanni Funiati. Produzent ist Benjamin Benedict, ausführender Produzent Marc Lepetit. Die Redaktion im ZDF verantworten Heike Hempel, Bastian Wagner und Beate Bramstedt. Gedreht wird noch bis Mitte Mai, einen Sendetermin gibt's noch nicht.

Und darum geht's: Monika und Joachim geraten in eine tiefe Krise, als Monika eine Fehlgeburt erleidet und Joachim die Schuld bei sich sucht. Monika stürzt sich gemeinsam mit Freddy in die Arbeit, um für Sängerin Hannelore Lay einen Song für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson zu komponieren. Helga wiederum übernimmt kurzfristig die Leitung der Tanzschule, nachdem Caterina durch einen Autounfall außer Gefecht gesetzt ist. Sie stellt den argentinischen Tanzlehrer Armando ein, und zwischen beiden entbrennt eine glühende Liebe. Aber hat Helga die Kraft, die bürgerlichen Fesseln ihrer Ehe mit Wolfgang abzustreifen? Eva erpresst ihren Mann Professor Fassbender und baut sich mit dessen Geld ein Leben als Galeristin auf. Doch Fassbender beginnt aufzubegehren. Für Caterina stellt dies eine unhaltbare Situation dar, und sie nimmt die Sache in die Hand – nicht ahnend, in welche Abwärtsspirale sie ihre Tochter damit stürzt. Caterina selbst trifft durch einen Zufall Fritz Assmann wieder und ringt zudem mit der Frage, ob sie das Zepter an die nächste Generation weiterreichen kann.

"Ku'damm 56" war für's ZDF mit bis zu 6,4 Millionen Zuschauern 2016 ein voller Erfolg, "Ku'damm 59" erreichte zwei Jahre später noch bis zu 5,6 Millionen Zuschauer. Sonja Gerhardt gewann 2017 unter anderem für die 1. Staffel den Deutschen Fernsehpreis als "Beste Schauspielerin", Annette Hess wurde fürs Beste Buch ausgezeichnet.

Teilen