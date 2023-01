Heidi Klum startet in diesem Jahr am 16. Februar in die mittlerweile 18. Runde ihrer Suche nach "Germany's Next Topmodel". Damt startet die neue Staffel etwas später als in den letzten Jahren, als es meist in der ersten Februar-Hälfte, teils auch schon Ende Januar los ging. Der Start der neuen Staffel fällt damit in diesem Jahr auf Weiberfastnacht, womit ProSieben zumindest in den Karnevalshochburgen wohl auf so manche Zuschauerin wird verzichten müssen. Am gewohnten Sendeplatz donnerstags um 20:15 Uhr ändert sich nichts.

Schon bekannt ist zur neuen Staffel außerdem, dass sie in Los Angeles starten wird. Die 30 Kandidatinnen werden dort ihre erste Fashion-Show laufen. "Germany's Next Topmodel" konnte sich in den letzten Jahren erfolgreich gegen den allgemeinen Abwärtstrend stemmen - zumindest wenn man die Marktanteile betrachtet. Die fielen mit im Schnitt knapp 21 Prozent in der Zielgruppe (endgültig gewichtet) im vergangenen Jahr sogar so hoch aus wie seit 13 Jahren nicht mehr. Die absolute Reichweite war zumindest im klassischen Fernsehen allerdings trotzdem spürbar rückläufig. Im Schnitt kam die letzte Staffel noch auf 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.