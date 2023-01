Mit der neuen Serie "Tales of the Walking Dead" hat der amerikanische Fernsehsender AMC zahlreiche Charaktere, die aus dem inzwischen zu Ende gegangenen Original-Format "The Walking Dead" bekannt sind, nochmal zurückgebracht. Anders als beim Original wird in der neuen Serie aber keine fortlaufende Handlung erzählt, vielmehr ist "Tales of the Walking Dead" eine Anthologie-Serie, die sechs abgeschlossene Geschichten aus dem "TWD"-Universum erzählt.

In den USA lief die Serie im zurückliegenden August an, in Deutschland hat nun Magenta TV den Rechteerwerb bestätigt. Ab 19. Februar soll die erste Staffel dort exklusiv zu finden sein. Die Geschichten in der Serie spielen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten – vom Beginn der Apokalypse bis Jahre nach dem Aufkommen von Zombies. Gemein sollen die Episoden haben, dass sie nicht nur vom Kampf gegen die Untoten erzählen, sondern – wie die Mutterserie – auch von allerhand zwischenmenschlichen Konflikten.



Channing Powell, die auch an "The Walking Dead" und "Fear the Walking Dead" arbeitete, fungiert als Showrunnerin des Ablegers. Vor der Kamera stehen unter anderem Olivia Munn als Evie oder Terry Crews als Joe. Auch die von Jillian Bell gespielte Gina ist dabei. Ob die Serie in den USA fortgesetzt wird, ist ungewiss.