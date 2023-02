am 31.01.2023 - 15:55 Uhr

Es war Spätwinter 2020, als RTL Deutschland auf einen Schlag gleich über die geplante Entstehung etlicher fiktionaler Projekte informierte. In jenem Februar ging es etwa um längst gezeigte Serien wie "Der König von Palma", "Die Zeugen", "Tonis Welt", oder "Herzogpark". Doch nicht alle der damals präsentierten Projekte sind inzwischen schon gelaufen. So ist es etwa ruhig geworden rund um eine sechsteilige Eventserie, die sich mit dem VW-Dieselskandal befassen wollte. Ein anderes Projekt lief ebenfalls noch nicht, ist nun aber immerhin vollständig im Kasten.

Dabei handelt es sich um "Disko Bochum", das nun den Titel "Disko 76" trägt. Gedreht wurde "bis vor Kurzem in Deutschland und Ungarn" wie es heißt. Für die Serie standen unter anderem Jannik Schümann, Luise Aschenbrenner, Emma Drogunova, Vanessa Loibl, Jonas Holdenrieder, Merlin Sandmeyer, Natalia Wörner, Aljoscha Stadelmann oder Jule Böwe vor der Kamera. In den sechs Episoden soll Freiheitsdrang auf spießige Konventionen, Disko-Beat auf gediegenen Schlager sowie Glamour auf Kohlenstaub treffen. Diskofieber grassiere bei einigen jungen Leuten, die mehr vom Leben wollen, als nur den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen.



Als Produzent der Serie, an der schon lange gearbeitet wird, wird weiterhin Benjamin Benedict geführt, obwohl dieser schon seit vergangenem Jahr gar nicht mehr für UFA Fiction arbeitet. Er startete im November als Geschäftsführer von W&B Television. Dennoch bleibt es natürlich dabei, dass die Idee seine war, Linda Brieda (Headautorin, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"), Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack lieferten die Drehbücher. Florian Knittel und Lars Montag führten Regie. Ein Sendetermin bei RTL+ steht derweil noch nicht fest.