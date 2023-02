Eine moderne Neuinterpretation des Oscar-Wilde-Romans "Das Bildnis des Dorian Gray" streben ZDF Studios und Factual Fiction aus dem Vereinigten Königreich bei der Entwicklung der Serie "#DorianGray" an. Das Format soll zwölf halbstündige Folgen umfassen und den "spannenden Ritt" durch das Leben eines Teenagers, der sich seine eigene Identität konstruiert, erzählen. Dabei wird die Handlung in die heutige Zeit übertragen. Mit jedem Tweet, jedem Instagram- und jedem TikTok-Video entwirft die Hauptfigur dabei eine Version dessen, was er gerne wäre – anstatt der zu sein, der er tatsächlich ist.

"Kein anderer Roman passt so gut in unsere Zeit wie 'Das Bildnis des Dorian Gray'. Dorian hat diese moralische Skepsis, er ist selbstverliebt und hat Angst vor Zurückweisung – und ist gleichzeitig voller Leidenschaft", sagt Factual Fiction-Mitgründer Tom Dalton. Sogar als "genial" bezeichnete Yi Qiao, Managerin im Drama-Bereich von ZDF Studios, die Idee, dem Klassiker ein modernes Gewand zu verleihen.



"Insbesondere im Zeitalter der sozialen Medien ist dieses Thema aktueller denn je", so Qiao. ZDF Studios und Factual Fiction hatten bereits bei der Serie "The Puzzle Lady" zusammengearbeitet.