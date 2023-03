Am Sonntag findet das erste Rennen der laufenden Formel 1-Saison statt. Nachdem RTL Ende 2022 seinen Ausstieg aus den nur noch vereinzelten Live-Übertragungen der Königsklasse bekannt gegeben hat, war Sky bis zuletzt auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner. Und während immer noch unklar ist, wie Sky in dieser und der kommenden Saison die Verpflichtung erfüllt, vier Rennen live im Free-TV zu zeigen, ist nun klar, dass Sport1 an jedem Rennwochenende Highlights zeigen wird.

Künftig soll Sport1 in "Sky F1 Highlights – präsentiert vom AvD" in der Regel am Sonntagabend einstündig alles Wichtige über die Rennen behandeln. Direkt am Startwochenende kommt es aber zu einer der wenigen Ausnahmen. Starten wird das Format nämlich erst am Montag, 6. März – und dann zur Primetime um 20:15 Uhr. Zu sehen sein wird darin Christian Danner, der ehemalige RTL-F1-Co-Kommentator, der für Sport1 als Experte agieren wird. Kommentator wird Peter Kohl sein.



Bestandteil der Sublizenz-Vereinbarung mit Sky sind zudem Highlight-Clips für die digitale Berichterstattung über die Formel 1 im Netz und der Sport1-App. "Wir freuen uns sehr, dass wir der Formel 1 und ihrer großen deutschen Fangemeinde gemeinsam mit Sky in dieser Saison eine Bühne im Free-TV bieten können", sagt Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH.

Hans Gabbe, bei Sky Deutschland Senior Vice President Sports Rights & Commercialization, nennt Sport 1 einen wichtigen "Baustein unserer Distributionsstrategie". Gabbe weiter: "Mit Sport1 haben wir einen Partner gefunden, der die Formel 1 nicht nur über die komplette Saison in regelmäßigen Highlight-Zusammenfassungen und innerhalb weiterer Sendungen im Free-TV präsentiert, sondern auch in seine digitalen Plattformen integriert." Ebenfalls Teil der Abmachung: Der sonntägliche "Doppelpass", bei Sport1 besonders reichweitenstark, wird für die Sky-Übertragungen der Formel 1 trommeln. Geplant sind regelmäßige Schalten zu den Sky-Reportern und -Experten an den Rennstrecken.