Unter dem Titel "Hello Health" hat Gruner + Jahr eine neue Gesundheitsplattform an den Start gebracht. Dort geht es allerdings nicht um journalistische Berichterstattung zum Thema. Stattdessen geben Ärztinnen und Ärzte sowie andere Experten Tipps zur Gesundheitsförderung, dafür will man sich von den Nutzern bezahlen lassen. Zum Start können die User drei Programme mit Modulen für gesunde Ernährung, mentale Gesundheit und Resilienz sowie zur Rückenstärkung buchen. Das Angebot wird bereits im Laufe des zweiten Quartals weiter ausgebaut werden. Die mehrwöchigen Programme kosten zwischen 79 und 139 Euro.

Gruner + Jahr wirbt mit bekannten Gesichtern, die auf der Plattform ihr Wissen teilen sollen. Die zum Start angebotenen Programme kommen von Dr. Kathrin Vergin ("Emotional Eating"), Diplom-Psychologin Janina Rogoll ("Die Seelen-Docs") sowie von Dr. Matthias Manke (Revierdoc, "Wenn der Orthopäde Rücken hat"). In den kommenden Wochen und Monaten soll das Angebot ausgeweitet werden. Schon jetzt klar ist, dass am 8. Mai ein Angebot mit der RTL-Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ("Doc Fleck") startet.

"Hello Health" richtet sich nach Angaben des Verlags an Menschen, die proaktiv nach Lösungen suchen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Ziel der Programme sei es, "die Selbstwirksamkeit und die Lebensqualität der Nutzer:innen zu stärken". Dabei stützen sich die Programme auf aktuelle medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse und sollen zudem einfach umsetzbar sein.

Benjamin Hebborn, zuletzt zum Senior Vice President Portfolio Growth bei Gruner + Jahr aufgestiegen, ist als Gründer verantwortlich für Hello Health. Er sagt: "2021 hat jede:r Dritte in Deutschland ein Onlinekurs-Angebot zu Gesundheitsthemen genutzt – Tendenz steigend. Genau in diesem Segment starten wir mit Hello Health und bauen unser Angebot sukzessive aus. Mit unserem Produkt möchten wir den Menschen eine einfache Möglichkeit bieten, mit wenig Aufwand aktiv ihre Gesundheit zu fördern und Selbstwirksamkeit zu erleben."

Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr, ergänzt: "Hello Health steht für den Weg, den wir bei Gruner + Jahr jetzt einschlagen werden: Der Zukunft zugewandt, mit Produkten, die hervorragende Inhalte mit digitaler und technologischer Expertise verbinden und gesellschaftlich relevant sind. Hello Health unterstützt in einem der wichtigsten Lebensthemen, der persönlichen Gesundheit, und fügt sich damit perfekt in unsere Strategie von Gruner + Jahr ein, das Zuhause für die Begleitung von Menschen in allen großen Themen des Lebens zu sein. Zugleich zeigt das Team von Hello Health die strategischen Vorteile, die aus einer engen Zusammenarbeit innerhalb von RTL Deutschland entstehen können."