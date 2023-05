Der Kampf von Sky gegen illegale Übertragungen im Internet ist fast so alt wie das Unternehmen selbst. Aber auch DAZN, im Vergleich zu Sky ein noch recht junger Marktteilnehmer, treiben Piraterie-Seiten, die illegalerweise Inhalte streamen, um, daher ist der Sport-Streamingdienst nun der globalen Anti-Piraterie-Koalition der Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) beigetreten. Diese Allianz wurde 2017 gegründet und zählt mit DAZN nun 53 Unternehmen.

Mit der Aufnahme von DAZN gründet die Koalition jetzt außerdem die ACE Sports Piracy Task Force. Diese soll die Bemühungen von ACE zur Bekämpfung von Sportpiraterie verstärken und in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden "Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, um diese zu stören und zu unterbinden", heißt es am Dienstag von DAZN. Der Task Force gehört neben DAZN auch die international agierende beIN Media Group an.

In Zusammenarbeit mit beIN hat ACE im vergangenen Jahr mehrere Sportpiraterie-Ringe ins Visier genommen. So konnte man im vergangenen Jahr nur wenige Tage vor der FIFA Fußball-WM in Katar eine berüchtigte Piraterie-Gruppe mit Sitz in Marokko zerschlagen bzw. dazu beitragen. Durch die Aufnahme von DAZN in die Gruppe dürfte das Thema nun noch einmal an Wucht gewinnen, ist der Dienst inzwischen doch in vielen Ländern ein relevanter Player und hat entsprechend Interesse daran, seine Inhalte zu schützen. Eine Studie von Dynamedia/Ampere besagt, dass der weltweiten Sportbranche jährlich Einnahmen von rund 28 Milliarden US-Dollar durch Piraterie entgehen.

"Der Diebstahl von geistigem Eigentum an Live-Sportinhalten ist ein Branchenproblem, das sich negativ auf alle Sportarten und Sportfans auswirkt und es bedarf einer globalen konzertierten Anstrengung, um es sinnvoll anzugehen. Die ACE ist aufgrund ihrer Erfolgsbilanz, ihres Rufs und ihrer Erfahrung bei der Durchführung effektiver Maßnahmen die natürliche Heimat für die Sports Piracy Task Force", sagt Shay Segev, CEO der DAZN Group. "In Zusammenarbeit mit ACE, beIN und anderen Sendern und Rechteinhabern wird die Task Force die kriminellen Betreiber verfolgen, die dem Sport auf allen Ebenen schaden und oft die Kreditkarten und Daten der Fans für illegale Zwecke nutzen. DAZN steht mit ACE im Kampf gegen den weltweiten Diebstahl von Inhalten", fügt Ed McCarthy, Chief Operations Officer von DAZN hinzu.