Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ist es das größte Spiel der verbleibenden Saison: Das Finale der UEFA Women's Champions League, das am Samstag, 3. Juni ab 16 Uhr im ausverkauften Eindhovener Stadion stattfindet. Gegnerinnen sind die Aktiven des FC Barcelona. Die weltweiten Fernsehrechte an der Frauen-Fußball-Champions League liegen eigentlich beim Streamingdienst DAZN. Über unterschiedliche Kanäle, einer davon ist der FAST-Sender DAZN Rise, will der Streamer Frauenfußball zu möglichst hohen Reichweiten verhelfen.

Im Falle dieses Finals soll das auch über Kooperationen mit klassischem Free-TV passieren. DAZN hat das Spiel an die Europäische Rundfunkunion sublizensiert – und im Rahmen dieses Zuges hat in Deutschland nun das ZDF die Übertragungsrechte erhalten. Sven Voss wird am Austragungstag ab 15:45 Uhr moderieren, während der Partie ist Live-Reporterin Claudia Neumann im Einsatz. Das Finale zwischen Wolfsburg und Barcelona ist an diesem Tag nicht das einzige Sporthighlight, denn nur Stunden später ist ebenfalls im ZDF die in Berlin ausgetragene Partie zwischen Leipzig und Frankfurt zu sehen, die diesmal das Endspiel im DFB-Pokal der Herren ist.

Und eine Woche später geht es im ZDF erneut um die Königsklasse, diesmal um den Wettbewerb der Männer. Schon klar ist, dass Inter Mailand den Einzug ins Endspiel in Istanbul geschafft hat. Der Gegner von Inter wird am Mittwochabend gefunden. Dann stehen sich im Halbfinale nochmals Real Madrid und Manchester City gegenüber. Das Finale der Champions League der Männer ist das einzige Free-TV-Livespiel dieses Wettbewerbs – parallel zum ZDF wird vom Endspiel auch DAZN berichten. Auch dieses Königsklassen-Endspiel wird von Claudia Neumann kommentiert. Dass eine Frau im deutschen Fernsehen ein Champions-League-Finale kommentiert, ist ein Novum.