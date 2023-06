Noch in diesem Jahr will Amazon Prime eine Dokumentation über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar veröffentlichen. Bekannt ist, dass ihre Leistungen dort nicht berauschend bezeichnet werden mussten und ihr Weg schon früher als erhofft und gedacht, nämlich nach der Vorrunde, vorbei war. Dennoch hat UFA Documentary (in Zusammenarbeit mit Stereo Films) vier Episoden von "All Or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" für den Streamingdienst zusammengestellt.

Erzähler in diesen Episoden wird eine der bekanntesten Fußballstimmen des Landes: Béla Réthy, der sich Ende 2022 nach vielen Jahren als Live-Kommentator beim ZDF in den Ruhestand verabschiedet hat. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit Béla Réthy einen der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands für dieses Projekt gewinnen konnten“, sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video.



Réthy indes betonte, es hätte ihn gefreut, die Anfrage von Prime Video und der UFA zu erhalten, "um so diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben." Er verspricht "eine sehr emotionale und ehrliche Reise", die zudem "eine differenziertere Sicht bietet, als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben."

Christian Twente führte Regie bei der Dokumentation. Pratt betonte, dass die Frage, wie es nach 2018 nochmals zu einer solchen sportlichen Katastrophe habe kommen können, den Blick hinter die Kulissen "besonders sehenswert" machen würde.