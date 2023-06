Bis zu 16 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, teils über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt: Mit den "ZDFbesseresser"-Folgen mit Sebastian Lege als Gallionsfigur feierte das sonst meist quotenschwache "ZDFzeit" in diesem Frühjahr erstaunliche Erfolge. Diesen Erfolg soll er nun auch zu Vox bringen: Wie der Sender auf den Screenforce Days ankündigte, bekommt der Koch ein eigenes Primetime-Format, in dem er "die Geheimnisse der beliebtesten deutschen Gerichte und Produkte erkunden" soll. Beim ZDF bleibt Sebastian Lege ungeachtet dessen weiter an Bord.

Lege ist damit aber eines von mehreren neuen Gesichtern für Vox. Bereits bekannt war ja, dass Doc Caro nach ihrem nur kurzen Zwischenspiel bei Sat.1 ihre neue TV-Heimat bei Vox finden wird. Die Notfallmedizinerin wird mit ihrer neuen Dokureihe voraussichtlich noch in diesem Jahr an den Start gehen. Und dass Daniela Katzenberger von RTLzwei zurück zu Vox wechselt, hatte man ebenfalls schon kurz vor den Screenforce Days bekannt gegeben. Neben einer neuen Dokusoap sind hier noch weitere Formate geplant, offenbar nicht nur bei Vox, sondern "auch in der großen Senderfamilie von RTL Deutschland", wie es heißt.

Ansonsten legen Marcel Amruschkewitz und Kirsten Petersen bei Vox einen Schwerpunkt auf den Ausbau des Dating-Genres. Erfolgreich positioniert ist man hier ja bislang vor allem mit "First Dates" am Vorabend und dem Primetime-Ableger "First Dates Hotel" - andere Formate aus diesem Bereich sorgten zwar teils für Schlagzeilen - wie "Prince Charming" - blieben aus Quotensicht aber meist blass wie vergangene Saison etwa "Herz an Bord" oder "Make my date". In der kommenden Saison versucht man sich jetzt mit zwei weiteren Formaten im Dating-Bereich.

Amira Pocher präsentiert "My Mom, Your Dad". Das Konzept: Single-Eltern suchen darin auf Kreta nach einer neuen Liebe. Dabei schauen ihnen ihre Kinder über die Schulter und kommentieren aus dem Off - ohne dass die Eltern davon wissen. Jana Ina Zarrella führt durch "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?". In dem aus Finnland stammenden Format setzen sich drei Singles selbst ein Ultimatum: Sie wollen in 50 Tagen heiraten - ihnen fehlt nur noch die Partnerin bzw. der Partner. Während sie in diesen 50 Tagen also diverse Dates haben, planen sie parallel auch schon die Hochzeit.

Übrigens: Auch RTL+ setzt weiterhin voll auf das Dating-Genre, dort gibt's neben dem "Prince Charming"-Spinoff "Charming Boys" neue Staffeln von "Temptation Island" und "Temptation Island VIP", "Ex on the Beach", "Are you the One" und "Are you the One – Realitystars in Love", "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" sowie von "Make Love Fake Love".

Doch zurück zu Vox: 2019 und 2020 zeigte Vox zwei Staffeln seines Generationen-Experiments "Wir sind jung und ihr seid alt", in denen man Kindergartenkinder mit Seniorinnen und Senioren zusammenbrachte. In der kommenden Saison setzt man das als "Wir sind Teens und ihr seid alt" fort. Es gehe darum, "zwei Generationen zusammenzubringen, die in der Pandemie deutlich auf der Strecke geblieben sind: Teenager, die ihre großen Lebensentscheidungen noch vor sich haben und Seniorinnen und Senioren, die ihnen vielleicht dabei helfen können". Beide Generationen sollen wieder lernen, ihr Gegenüber mit anderen Augen zu sehen und Verständnis füreinander zu entwickeln.

Ansonsten setzt Vox natürlich auf seine etablierten Primetime-Erfolge wie "Die Höhle der Löwen", "First Dates Hotel", "Kitchen Impossible", "Sing meinen Song", "Grill den Henssler" und "Henssler und Mälzer liefern ab", die allesamt mit neuen Staffeln zurückkehren. Die führten Vox - aufbauend auf dem stark laufenden Vorabend - im Frühjahr schon auf Platz 2 der Privatsender sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14-59-Jährigen sowie auf Platz3 bei 14-49. Diese Position gilt es mit dem neuen Programm nun zu festigen - auch mit der Ansage, in der kommenden Saison den höchsten Eigenformatanteil in der Primetime in der Vox-Geschichte aufzubieten. Konkret heißt das: Nachdem man in der vergangnen Saison schon freitags US-Serien durch Eigenproduktionen ersetzt hat, nimmt man nun den Mittwoch in Angriff.