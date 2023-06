Im Laufe des Monats Juli wird ProSieben Veränderungen in seinem Nachmittagsprogramm vornehmen. "Young Sheldon", der Ableger von "The Big Bang Theory" und als solcher derzeit im Programm Lead-In des Originals, wird sich vorerst verabschieden und Platz machen für eine Produktion von Adam F. Goldberg, die in den Vereinigten Staaten von Amerika recht frisch zu Ende ging, es aber in zehn Staffeln auf weit über 200 produzierte Episoden brachte: "Die Goldbergs".

In Deutschland war das Format bisher eher in der Nische zu finden, die Free-TV-Premieren liefen beim Disney Channel, teils gab es Deutschlandpremieren der Folgen bei Sky One zu sehen. ProSieben setzt die Free-TV-Premieren nun ab dem 19. Juli fort. Dann wird es nachmittags erstmals frei empfangbar die 22-teilige achte Staffel des Formats zu sehen geben. Am Debüttag geht es mit einer Folge ab 15:10 Uhr los – auf diesem Sendeplatz laufen dann jeweils auch die neuen Episoden. Ab dem 20. Juli kommt auch der Slot um 14:40 Uhr hinzu, auf dem allerdings Vortagswiederholungen platziert sind.



Die Serie erzählt Geschichten einer Familie in den 80ern: Vater Murray sitzt lieber mit Fastfood vor dem Fernseher als Sport zu treiben. Tochter Erica steckt mitten in der Pubertät, während ihr Bruder Barry mit Wutanfällen zu kämpfen hat. Die resolute Mutter Beverly versucht, die Rasselbande unter Kontrolle zu bringen - und Nesthäkchen Adam hält den alltäglichen Familienwahnsinn mit der Kamera fest.

Tragende Rollen spielen Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile, Hayley Orrantia, Oscar Nuñez oder Jeff Garlin. Am Dreierpack von "The Big Bang Theory", der jeweils ab 15:35 Uhr im ProSieben-Nachmittagsprogramm vorgesehen ist, soll sich auch ab Mitte Juli nichts ändern.