Ulrike Kriener gehört mit 20 TV-Dienstjahren zweifelsfrei zu den dienstälteren Ermittlerinnen im ZDF-Samstagabendprogramm. Ihre "Kommissarin Lucas" war bis dato in 33 Episoden zu sehen. Nun steht aber das Ende der Reihe an, wie die inzwischen 68-jährige Kriener unter anderem im "Merkur" sagte. Schon als sie vor sieben Jahren auf Wunsch der Polizei in Regensburg die Abschiedsrede auf ihren Polizeipräsidenten hielt, stand die Frage nach dem Aufhören als TV-Kommissarin ganz plötzlich im Raum, sagte die Darstellerin. Nach den noch ausstehenden Folgen 34 und 35 ist es nun wirklich so weit, wie auch das ZDF im Rahmen des Münchner Filmfests bestätigte.