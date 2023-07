am 21.07.2023 - 17:26 Uhr

© RTL

In der kommenden Woche sollten die Filme "Auf den Spuren der Umweltsünder - Unterwegs mit der Müll-Polizei", "Die Wohnung - Objekt der Begierde" und "SOS auf dem Wohnungsmarkt" ausgestrahlt werden, für die erste August-Woche wiederum waren "Jäger der verlorenen Schätze", "Wenn Tote ein Gesicht kommen" und "Die modernste Achterbahn der Welt" angekündigt. Deren Ausstrahlung hat RTL nun kurzerhand gekippt.

Anstelle der "Nacht-Dokus" setzt der Privatsender stattdessen auf weitere Wiederholungen der US-Krimiserie "CSI: Miami", die schon jetzt weite Strecken des Nachtprogramms prägen. MIt den Dokumentationen hatte RTL dagegen meist nur mäßige Quoten erzielt - so gesehen ist es überraschend, dass man überhaupt so lange an diesem Label festhielt.

Keinerlei Veränderungen gibt es unterdessen am späten Montagabend: Dort bleiben die Doku-Reihe "Die Alltagskämpfer - Überleben in Deutschland" und das erst vor vor wenigen Wochen gestartete Format "Seitenwechsel - Die Welt mit anderen Augen sehen" wie gehabt im Programm. In beiden Fällen handelt es sich um Drittanbieter-Sendungen, zu deren Ausstrahlung RTL verpflichtet ist.