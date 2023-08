"The Walking Dead: Dead City" ist ab dem 13. Oktober exklusiv in der Megathek von MagentaTV abrufbar, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. In der neuen Serie müssen die ehemaligen Todfeinde Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) eine Allianz bilden, um eine gefährliche Mission zu meistern. Sie reisen in ein postapokalyptisches Manhattan, das schon lange vom Festland abgeschnitten ist. Die Insel war seit der Bedrohung durch die Walker isoliert und birgt deswegen eine ganz eigene Art von Gefahren.

In den USA sind die sechs Folgen von "The Walking Dead: Dead City" bereits im Juni und Juli bei AMC zu sehen gewesen. Der Sender hat auch bereits grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Später im Jahr wird bei MagentaTV auch das zweite Spin-Off "The Walking Dead: Daryl Dixon" zu sehen sein – darin wird Daryl in Frankreich angeschwemmt und muss erst einmal herausfinden, wieso er nun dort ist. Und für 2024 in Aussicht gestellt ist auch schon "The Walking Dead: Rick und Michonne": Nachdem Michonne Rick jahrelang für tot geglaubt hatte, findet sie nun Hinweise, die das Gegenteil beweisen könnten und begibt sich auf die Suche.

Für Oktober hat MagentaTV nun aber auch noch weiteren Serien-Nachschub angekündigt. So steht "The Long Shadow" ab dem 6. Oktober Megathek zum Abruf bereit. Die sechsteilige True Crime-Serie zeigt die fünf Jahre andauernde Jagd nach einem der brutalsten Serienmörder Englands aus Sicht der Opfer und ermittelnden Polizisten. Zwischen 1975 und 1980 ermordete der sogenannte "Yorkshire Ripper" 13 Frauen. Im Zentrum von "The Long Shadow" stehen die Geschichten der Opfer und die emotionale Belastung der Polizisten, die wussten, dass mit jedem Tag, den der Täter ungefasst blieb, weitere Frauenleben in Gefahr gerieten.

Ab dem 20. Oktober sehen die Kundinnen und Kunden zudem "End of Summer". Die schwedische Thriller-Serie basiert auf dem Roman "Sommernachtstod" von Anders de la Motte, inhaltlich geht es um einen fünfjährigen Jungen, der an einem Sommerabend im Jahr 1984 spurlos verschwindet. Und ab dem 27. Oktober zeigt man mit "Aus meiner Haut" auch eine Science-Fiction-Liebesgeschichte. Darin begibt sich ein scheinbar glückliches Paar auf eine abgelegene Insel, auf der mit den Menschen seltsame Dinge geschehen.