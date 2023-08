RTL will bei seinen NFL-Übertragungen und Events bekanntermaßen einiges anders machen als ProSieben Maxx seinerzeit. Dazu gehört offenbar auch ein Maskottchen, ein solches hat RTL nun nämlich vorgestellt. Touchdown Tommy heißt das Maskottchen, das künftig auf verschiedenen Events zu sehen sein und Jung und Alt für die Sportart begeistern soll.

Etwas überraschend hat man sich dafür entschieden, Touchdown Tommy zu einem freundlichen Ziegenbock zu machen. Und das ausgerechnet in Köln, wo man mit Geißbock Hennes vom 1. FC Köln doch schon ein solches Tier als Maskottchen hat - und Hennes ist auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Nun bekommt er also Konkurrenz aus seiner Heimat.

"Mit coolen Jubelgesten, positiver Energie und ordentlich Entertainment an der Sideline vermittelt der footballverrückte Ziegenbock die verbindende Kraft der Football-Community", lässt RTL in Bezug auf sein NFL-Maskottchen wissen. Fans können Touchdown Tommy unter anderem am 10. September beim eigens von RTL Deutschland ausgerichteten Family Fan-Fest in Frankfurt sehen. Seinen ersten Auftritt feiert Touchdown Tommy bereits am heutigen Mittwoch auf der Gamescom. Auf der Computerspielmesse können Besucherinnen und Besucher bei einer Wurfchallenge testen, wie gut sie tatsächlich sind. Mit dabei sind auch "Toggo Touchdown"-Moderator Florian Ambrosius und die Football-Influencerin Stephanie Schutta.

Zu sehen gibt es die NFL bei RTL künftig ab dem 10. September, dann sind beim Kölner Privatsender immer sonntags zwei Spiele zu sehen. Zusätzlich wird eine Highlight-Partie um 19:05 Uhr exklusiv auf RTL+ zu sehen sein. Der Startschuss für den Football-Abend fällt dabei künftig jeden Sonntag auf der Streaming-Plattform. Ab 18:15 Uhr präsentieren die On-Air-Crews aus Streaming und Free-TV in einer gemeinsamen Pregame Show den Vorlauf zu den Spielen des Abends aus dem neuen "Rooftop Studio" in Köln Deutz, wobei diese frei empfangbar zu sehen sein wird. Zum Wechsel ab 19 Uhr meldet sich die RTL+ Crew aus einem gänzlich eigenen Studio-Set.