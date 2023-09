Die Liste derer, die Sky Sport News in den zurückliegenden Monaten verlassen haben, ist nicht gerade kurz: Christian Akber-Sade etwa ist zum BR gegangen, Marc Behrenbeck arbeitet inzwischen als Berater, Sven Westerschulze als BVB-Pressesprecher, auch Moritz Lang sowie Moderator Martin Winkler stehen nicht mehr in Diensten des Senders. Obendrein hat sich auch Chefredakteur Jenne Beckmann verabschiedet. Den Ankündigungen, neues Personal zu suchen, folgen nun erste Bekanntgaben. Kürzlich etwa die, dass Matthias Schmidt, der einstige Bundesliga-Konferenz-Chef, nun die Verantwortung für den Sportnachrichtensender übernommen hat.

Und nun steht fest: Zum 1. Dezember soll Reporter Patrick Berger zu Sky wechseln. Er soll bei Sky Sport News unter anderem über den Bundesligisten aus Dortmund berichten und zudem die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft begleiten. In diesem Punkt tritt er also in die Fußstapfen von Sven Westerschulze. Zudem soll er auch Gesicht des "Transfer Update" werden; hier also ist er quasi Nachfolger von Marc Behrenbeck. Auch Philipp Hinze, der zuletzt an Behrenbecks Stelle im Transfer-Format auftrat, soll weiter Teil des "Transfer Update" sein.



Zudem soll der 31-jährige Berger auch im Live-Sport zum Einsatz kommen und als Field-Reporter Fragen vor und nach Bundesligaspielen stellen. "Mit Patrick Berger haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die gesuchte Position verpflichten können. Bereits in jungen Jahren konnte er in unterschiedlichen Positionen umfangreiche Erfahrungen sammeln", sagt Fußballchef Mario Nauen. Berger kommt von Sport1, wo er seit 2020 als Chefreporter den BVB und das DFB-Team begleitet hat. Für den Privatsender wird er auch in den kommenden Wochen noch tätig sein. Davor arbeitete er in Berlin für "BZ" und "Berliner Kurier".

Berger bezeichnete Sky als "reizvolle Aufgabe", die Marke Sky Sport habe für ihn "eine enorme Strahlkraft", wie er erklärte. "Sky Sport News mit seinem hohen Nachrichtengehalt, der Live-Sport mit seiner Position als Nummer eins im deutschen Fußball-TV-Markt und die große digitale Reichweite von Sky Sport haben mich zu diesem Schritt bewegt."