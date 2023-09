In der vergangenen Woche ist Peter Weckert im Alter von 65 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz verstorben. Weckert war ab 1989 für RTL zunächst als Filmredakteur in der Programmplanung, dann als Executive Producer tätig und übernahm 1995 gemeinsam mit Annette Wirbatz in einer Doppelspitze die Leitung des Bereichs TV-Movies und Serien. In diese Zeit fiel damit beispielsweise der Start der bis heute im Programm vertretenen Serie "Alarm für Cobra 11".

Zudem verantwortete er Serien wie "Abschnitt 40" und "Im Namen des Gesetzes", die Krimireihe "Doppelter Einsatz" sowie zahlreiche TV-Movies, die RTL damals in großer Zahl unter dem Label "Der große TV-Roman" im Programm hatte. Weckert vertrat RTL zudem in vielen Gremien der Filmförderung. Er prägte nicht nur nachhaltig die fiktionalen Inhalte von RTL um die Jahrtausendwende, sondern ermöglichte auch vielen jungen Talenten ihren beruflichen Start als Produzentin, Regisseur oder Autorin.

Nach seiner Zeit bei RTL war Weckert als Produzent tätig, zuletzt machte er 2020 Schlagzeilen, weil er gemeinsam mit UFA Fiction an einer Verfilmung des Vatileaks-Skandals und des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. arbeitete - ein Projekt, das er schon viele Jahre lang verfolgte.