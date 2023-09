Das ZDF plant im Herbst am Donnerstagabend mit gleich zwei Serienformaten von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr. Schon bekannt war, dass die finale Staffel von "Fritzie – Der Himmel muss warten" ab dem 5. Oktober und dann an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen im linearen Programm zu finden sein wird. Nun ist klar, dass sich ab dem 26. Oktober eine weitere Serie mit sechs Folgen anschließen wird: "Doktor Ballouz". Geplant sind jeweils Doppelfolgen.

Der ungewöhnliche Arzt geht somit erstmals im Herbst auf Sendung. Die erste Staffel, die in der Spitze auf mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, lief im Frühjahr 2021. Die zweite Staffel tat sich dann mit zwischen 3,4 und knapp vier Millionen Fans im Frühjahr 2022 schon ein Stück weit schwerer.



In der neuen Staffel wird der titelgebende Arzt, erneut gespielt von Merab Ninidze, eine aufwühlende Entdeckung machen. Als er sich um einen Patienten kümmert und auf der Suche nach dessen Identität in dessen Geldbeutel wühlt, findet er dort ein Foto seiner verstorbenen Frau. Glücklich umarmt wirken Mara und der fremde Mann auf dem Foto wie ein Liebespaar. Dabei wollte sich Ballouz eigentlich glücklich in seine neue Beziehung stürzen, doch die Gedanken an seine tote Frau und das Foto nehmen zu…

Felix Ahrens inszenierte den Staffelauftakt nach Drehbüchern von Headautorin Conni Lubek und Florian von Bornstädt. Wie schon bei den vergangenen Staffeln ist die X-Filme Creative Pool die Firma, die hinter dem Medical-Drama steht. Julia Richter, Daniel Fritz, Vincent Krüger, Haley Louise Jones, Helene Grass und Caroline Scholze sind ebenfalls Teil des Ensembles.