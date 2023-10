am 09.10.2023 - 14:53 Uhr

Noch bevor der Pumuckl bei RTL+ sein Comeback feiert, wird er auf der großen Leinwand zu sehen sein: Wie jetzt bekannt wurde, bringt Constantin Film die Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" ab dem 26. Oktober vorab ins Kino. Florian Brückner ("Der Boandlkramer und die ewige Liebe") übernimmt darin die Rolle von Meister Eders Neffen.

In weiteren Rollen spielen unter anderem Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos. Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth dienen wiederum als Vorlage für die Animation des berühmten Kobolds, für dessen Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt wurde.

Interessantes Detail: RTL+ wird bei der Veröffentlichung der Serie beide Stimmversionen parallel zum Streamen bereitstellen. Im Kino wiederum, wo drei neue Folgen laufen, wird Hans Clarins Stimme zu hören sein. Insgesamt sind übrigens gleich 13 Folgen entstanden, die noch in diesem Jahr bei RTL+, RTL und Toggo ausgestrahlt werden sollen. Der genaue Termin ist bislang noch nicht bekannt.

Regie führt Marcus H. Rosenmüller, die Kamera übernimmt Stefan Biebl. Produziert werden die neuen Pumuckl-Geschichten von der NeueSuper, Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente.