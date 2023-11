Die zweite Folge der neuen "Masked Singer"-Staffel wird ausnahmsweise nicht samstags zu sehen sein. Der Grund: ProSieben hat sich entschieden, der letzten "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk, die am 25. November im ZDF laufen wird, aus dem Weg zu gehen. Stattdessen verschiebt der Privatsender seine Rätelshow auf Sonntag, den 26. November.

"The Masked Singer" stiehlt damit gewissermaßen Joko Winterscheidt die Show, denn eigentlich würde an diesem Abend die erfolgreiche Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen sein. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", sagt Moderator Matthias Opdenhövel. "Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen."

Und ProSieben-Sprecher Christoph Körfer ergänzt: "Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will. Deshalb lassen wir Deutschland in der zweiten Folge von 'The Masked Singer' ausnahmsweise erst am Sonntag rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste."

Vor zwei Jahren hatte ProSieben "The Masked Singer" übrigens noch direkt gegen "Wetten, dass..?" programmiert, musste damals allerdings ein Staffel-Tief hinnehmen. Anstelle von Marktanteilen um 25 Prozent, wie sie zum damaligen Zeitpunkt in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen üblich waren, erreichte die Show damals nur eine etwa halb so hohe Quote.

"Aftershow" statt "red spezial"

Unterdessen hat ProSieben angekündigt, auch in der kommenden Staffel im Anschluss von "The Masked Singer" noch eine Nachlese live von der Show-Bühne zu senden. Weil der Sender sein Promi-Magazin "red" demnächst einstellen wird, hört die Verlängerung nun allerdings auf den Namen "ProSieben Aftershow". Wie gehabt moderieren Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert im Wechsel.