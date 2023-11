am 10.11.2023 - 13:34 Uhr

Die Heavy-Metal-Fans und Vollidioten "Beavis & Butt-Head" feierten im vergangenen Jahr erneut ein Comeback: Nachdem die Serie, die ursprünglich zwischen 1993 und 1997 bei MTV zu sehen war, 2011 schon einmal kurzzeitig neu aufgelegt worden war, hat Serienschöpfer Mike Judge Mitte 2022 nach langer Pause 23 neue Episoden vorgelegt und in diesem Jahr gleich 27 weitere folgen lassen.

Hierzulande musste man etwas länger auf die Neuauflage warten, zumindest die neunte Staffel aus dem vergangenen Jahr kam dann aber im Frühjahr zu Paramount+. In Kürze können nun auch alle, die kein Geld für Paramount+ ausgeben wollen, diese Folgen sehen: Comedy Central wird sie ab dem 20. November jeweils in der Nacht von Montag auf Dienstag um Mitternacht in Doppelfolgen ausstrahlen.

Wann die zehnte Staffel von "Beavis & Butt-Head" in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.