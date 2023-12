Wer das Schauen von Sky-Serien auf die lange Bank geschoben hat, schaut jetzt womöglich in die Röhre: Der Pay-TV-Anbieter hat etliche Produktionen von seinen Plattformen Sky Go, Sky Q und Wow genommen. Einen entsprechenden Bericht von "Wunschliste" hat Sky gegenüber DWDL.de bestätigt. Demnach fallen viele Lizenzserien aus dem Angebot heraus, aber auch - und das ist die viel größere Überraschung - eine ganze Reihe von eigenproduzierten Inhalten.

So wurden die Serien "Tender Hearts", "Munich Games", "Souls", "Ich und die Anderen", "Hausen", "Drift: Partners in Crime" und "Die Ibiza Affäre" aus den Angebot genommen. Im Falle der von Action Concept produzierten Serie "Drift" ist die Maßnahme besonders überraschend, wurde die zweite Staffel doch erst im September veröffentlicht - auch sie ist inzwischen nicht mehr zu finden. Das von Odeon Fiction produzierte "Tender Hearts" gibt es erst seit diesem Frühjahr. Auch die Dokus "Glamour & Drama" und "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" sind nicht mehr auf den Sky-Plattformen verfügbar.

Wie "Wunschliste" darüber hinaus zuerst berichtete, stehen seit dem 8. Dezember zudem eine ganze Reihe von Lizenzserien nicht mehr zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die aktuelle Staffel "Billions", die gerade erst bei Sky Atlantic Premiere feierte. Auch "Dexter: New Blood", "Twin Peaks", "The L Word: Generation Q" oder auch "Your Honor" und "American Rust" sind nicht mehr bei Sky zu finden. Und der 8. Dezember ist wohl kein zufälliges Datum: Exakt vor einem Jahr startete Paramount+ in Deutschland.

"Mit dem Start des Streamingdienstes Paramount+, der für alle Kunden mit gebuchtem Sky Cinema Paket inklusive ist, wurden die genannten Showtime-Serien nach und nach aus den Sky eigenen SvoD-Diensten entfernt und sind weiterhin über Paramount+ empfangbar", erklärt eine Unternehmenssprecherin gegenüber "Wunschliste". Man überprüfe das Angebot regelmäßig und passe es bei Bedarf an, heißt es weiter. "Dazu gehört auch, dass die Titel, die unsere Kundinnen und Kunden nicht mehr signifikant nachfragen, von der Plattform genommen werden." Das könne auch Eigenproduktionen betreffen, so eine Sky-Sprecherin gegenüber DWDL.de.

In Zukunft müssen sich Kundinnen und Kunden von Sky aber nicht mehr darauf einstellen, dass neue fiktionale Eigenproduktionen wenige Monate nach dem Start plötzlich aus dem Angebot verschwinden. Sky will bekanntlich keine eigene Fiction mehr produzieren lassen.