Sky hat sein Portfolio an Partnersendern in den vergangenen Jahren erheblich ausgedünnt, an der ältesten aller Partnerschaften in diesem Bereich hält Sky aber weiter fest: Die Kooperation mit Mainstream Media über die Ausstrahlung der Sender Heimatkanal und Romance TV wurde verlängert - "langfristig", wie es heißt, ohne das genau zu beziffern. Obendrein übernimmt Sky Media künftig zusätzlich zur Vermarktung dieser Sender auch den Verkauf von Werbeplätzen der drei FAST-Channels "Starke Frauen", "Filmgold" und "World of Freesports".

Der 1996 gestartete Heimatkanal ist der älteste unverändert bestehende Pay-TV-Sender in Deutschland, der neben Heimatfilmen und Heimattheater auch auf diverse Serienklassiker setzt, darunter "Derrick", "Die Schwarzwaldklinik" oder "Der Alte". Romance TV wiederum ist im 15. Jahr seines Bestehens und hat in diesem Jahr bei den 14- bis 59-Jährigen die höchsten Marktanteile in seiner Geschichte eingefahren. Auch dort findet man viele Serien und Filmreihen der Öffentlich-Rechtlichen in Zweitverwertung, die einen Schwerpunkt auf romantische Geschichten legen - wie etwa das "Traumschiff" oder Inga Lindström. Der "Heimatkanal" kommt laut AGF in diesem Jahr auf einen Marktanteil von 0,1 Prozent, Romance TV auf 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Kooperation mit Sky. Die Zusammenarbeit und das enge Miteinander existieren nun schon seit 24 Jahren. Dies spricht für gegenseitiges Vertrauen, das in den aktuell sehr bewegten Zeiten im Mediengeschäft keine Selbstverständlichkeit ist." Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer von Sky Deutschland, bezeichnete die Sender als "wichtige Bestandteile unseres werthaltigen Entertainment-Programms". "Deshalb freue ich mich, dass wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Mainstream Media fortsetzen und in der Vermarktung sogar ausbauen."

Ralf Hape, Geschäftsführer Sky Media, ergänzt: "Mit den Partnersendern von Mainstream Media haben wir nutzungsstarke ‚Feelgood‘ Umfelder in unserem Vermarkungs-Portfolio. Deshalb freue ich mich, dass wir mit den FAST Channels unsere langjährige Zusammenarbeit weiter ausbauen und zugleich unser digitales Mandantengeschäft stärken. Damit setzen wir ein wichtiges positives Signal im Werbemarkt."