Ingrid Steeger, die zuletzt in eine Pflegeheim lebte, wurde Berichten zufolge in dieser Woche wegen eines Darmverschlusses in eine Klinik eingeliefert. Dort verstarb sie am Freitag, wie "Bild" unter Berufung auf einen Freund der Schauspielerin berichtet.

Ingrid Steeger, die ihre ersten Auftritte in Softerotik-Filmen hatte, erlangte ab 1973 bundesweite Bekanntheit durch ihre Auftritte in der ARD-Comedyreihe "Klimbim", bei der sie bis 1979 an der Seite von Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Wichart von Roëll und Peer Augustinski zum Ensemble gehörte. Steeger stieg dadurch während dieser Zeit zu einer der beliebtesten Fernsehstars des Landes auf - und wurde auch zu einem der ersten weiblichen Werbe-Testimonials.

Steeger war in der Folge in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, in den 90ern gelang ihr der Wechsel ins seriöse Fach, als sie in Dieter Wedels Mehrteiler "Der große Bellheim" die Rolle der Mona übernahm. Als später neue Engagements ausblieben, geiet sie allerdings in finanzielle Probleme, 2010 erzählte sie in mehreren Interviews, dass sie mittlerweile von Hartz IV abhängig war. In den darauffolgenden Jahren stand sie häufig für Boulevard-Theater auf der Bühne.