am 29.12.2023 - 13:15 Uhr

Am 19. Januar startet RTL die neue Staffel seines Quotenerfolgs "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – erstmals übrigens mit drei Folgen, die schon um 20:15 Uhr starten. Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Kölner Sender nun alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verraten – insgesamt ziehen wieder zwölf (mehr oder weniger) Prominente ins Camp. Daruner sind auch einige Namen, die bisher nur als Gerücht kursierten. Vorab verraten hatte RTL lediglich, dass Schauspieler Heinz Hoenig und Cora Schumacher an Bord sind.

Die weiteren zehn Persönlichkeiten, die mitmischen, sind: Influencer Twenty4Tim, Model Sarah Kern, Reality-Sternchen Kim Virgina (einst "Der Bachelor"), Realitypersönlichkeit Mike Heiter ("Love Island" 2017), "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff, Model Anya Elsner ("GNTM"), Reality-Persönlichkeit Fabio Knez (u.a. "Make Love, Fake Love"), Reality-Sternchen Leyla Lahouar ("Der Bachelor", "Ex on the Beach"), Ex-Fußballer David Odonkor (hat Reality-Erfahrung seit einer Teilnahme bei "Promi Big Brother") sowie Sängerin Lucy Diakovska.

Überdurchschnittlich viele Kandidatinnen und Kandidaten entstammen diesmal also dem eigenen Reality-TV. Nimmt man Anya Elsner, die einst durch "GNTM" bei ProSieben bekannt wurde, mit dazu, dann beheimatet der Dschungel 2024 insgesamt fünf Trash-TV-"Promis".

© RTL

Insgesamt plant RTL in diesem Winter wieder mit 17 Live-Shows, die von Sonja Zietlow und Jan Köppen präsentiert werden. Angela Finger-Erben und Olivia Jones führen indes durch das Begleitformat "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Ungewohnt werden die beiden ersten Sonntage der Staffel. Dann endet "IbeS" nämlich schon nach 40 Minuten, also um kurz vor 21 Uhr, um Platz zu machen für Live-Football.