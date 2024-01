Für gewöhnlich lässt ProSieben zwischen den Ausgaben von "Schlag den Stars" stets mehrere Wochen verstreichen. Demnächst setzt der Sender hingegen auf eine andere Strategie - und zeigt die Show erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen. Konkret läuft "Schlag den Star" sowohl am 27. Januar als auch am 3. Februar, wie aus den Plänen von ProSieben hervorgeht.

Der Privatsender dürfte mit dem Schritt wohl auch darauf schielen, dem Konkurrenten aus Köln das Leben möglichst schwer zu machen, schließlich meldet sich "Das Supertalent" nach längerer Pause am 27. Januar nach längerer Pause mit den Jury-Urgesteinen Dieter Bohlen und Bruce Darnell auf dem Bildschirm zurück.

Offensichtlich erhofft man sich in Unterföhring also, der Castingshow mit "Schlag den Star" das Comeback zu erschweren. Allerdings ist die Ausstrahlung auch für ProSieben nicht ohne Risiko, immerhin bekommt es die Brainpool-Produktion in beiden Wochen auch mit dem stets quotenstarken RTL-Dschungelcamp zu tun. Nicht die einzige Show-Konkurrenz: Am 27. Januar schickt die ARD "Helene Fischer - Rausch Live" ins Rennen, ehe eine Woche später "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume folgt.

Zum Auftakt ins neue "Schlag den Star"-Jahr treten bei ProSieben übrigens Popstar Leony und Model Stefanie Giesinger gegeneinander an. Wer sich Anfang Februar auf der Showbühne unter der Aufsicht von Elton duellieren wird, steht hingegen noch nicht fest.