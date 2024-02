Im Zuge der zum Jahreswechsel erfolgten Neuaufstellung der ARD-Talksendungen war auch bekannt geworden, dass Sandra Maischberger ab 2024 in diesem Jahr teilweise nicht nur dienstags und mittwochs, sondern auch montags auf Sendung gehen wird – also an jenem Tag, der seit vielen Jahren von "Hart aber fair" bespielt wird. Bisher war das noch nicht der Fall. Nun steht fest, wann "Maischberger" erstmals direkt am ersten Wochentag auf Sendung sein wird, nämlich am 8. April, also in der Woche nach Ostern.

Am Sendeplatz ändert sich dennoch nichts – wie schon dienstags und mittwochs läuft "Maischberger" auch am Montag am späteren Abend, konkret ab 22:35 Uhr. Zwei Talkshows fast hintereinander plant Das Erste dennoch nicht. "Hart aber fair", das seit diesem Jahr von Florida Entertainment umgesetzt wird und im zweiten Jahr von Louis Klamroth moderiert wird, verabschiedet sich vor dem Osterfest in eine Pause.



Statt "Hart aber fair" setzt Das Erste am 8. April um 21 Uhr dann auf eine einstündige Dokumentation. Konkret geplant ist "Außer Dienst? Die Gerhard Schröder Story" von Lucas Stratmann. In der Beschreibung dazu heißt es, dass zuletzt viel über den Ex-Kanzler und zu wenig mit ihm gesprochen wurde. "Das ändert sich mit diesem Film". "Hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Freundschaft zu Wladimir Putin geändert? Und welche Rolle hat Schröder im März 2022 bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gespielt? Privataufnahmen aus der Zeit geben exklusive Einblicke in die Treffen in Istanbul und Moskau", verspricht Das Erste.

Die Produktion läuft einen Tag nach dem der Ex-Kanzler 80 Jahre alt wird. "Der Film ist der Versuch einer Annäherung an einen früheren deutschen Staatsmann, der sich mit Deutschland entfremdet hat", schreibt Das Erste. Um 22 Uhr folgen als Puffer zwischen Schröder und Maischberger die "Tagesthemen". Auch am 9. und 10. April sind am späten Abend "Maischberger"-Ausgaben geplant, sodass der Talk dann drei Mal in besagter Woche zu sehen ist.