am 12.03.2024 - 16:47 Uhr

Für Fans von Oliver Kalkofe könnte 2024 ein besseres Jahr werden als man es nach dem Bekanntwerden des Aus von „SchleFaZ“ bei Tele 5 vermutet hätte. Zur Rettung der schlechtesten Filme aller Zeiten durch Nitro im Laufe des Jahres, verkündet als „Weihnachtswunder“ an Heiligabend 2023, kommt jetzt noch ein weiteres TV-Projekt dazu.

Ab Ende März produziert Burda Studios eine neue Comedy-Panel-Show mit Kalkofe, in dem Comedians "bizarre" Fragen beantworten sollen. Etwa, warum sich Frauen im 16 Jahrhundert Äpfel unter die Acheln steckten, wie einer Ankündigung für die zunächst sechs Aufzeichnungstermine verrät. Im Ratepanel des neuen Formats sitzen demnach u.a. Torsten Sträter, Rick Kavanian und Olaf Schubert. Das neue Projekt, noch ohne Namen, klingt damit dem inzwischen bei RTLzwei beheimateten "Genial daneben" von Constantin Entertainment nicht unähnlich. Die erste Staffel für RTLzwei entstand 2023, seit knapp zwei Wochen läuft dort nun bereits die zweite Staffel.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de steht hinter der neuen Panel-Show offenbar der WDR, wo Kalkofe in den vergangenen Zeit des Öfteren schon Gast bei „Maischberger“ war. Es wäre somit nicht der erste Versuch, eine Panel-Show bei einem ARD-Sender zu etablieren. Mit "Was ist das denn?" und "Wer hätte das gedacht?" probierten 2018 sowohl der Bayerische Rundfunk als auch der WDR schon einmal ähnliche Programme. In beiden Fällen dauerte es nicht lange bis zur Absetzung.